La L1 s’arrache Ziyech, l’OL est dans le coup

Après son transfert avorté en Arabie Saoudite, Hakim Ziyech attend de nouvelles portes de sortie. Des pistes apparaissent en Ligue 1 pour le milieu offensif de Chelsea, ancienne cible du Paris Saint-Germain, et désormais annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais.

Le sort s’acharne sur Hakim Ziyech. Poussé vers la sortie depuis plusieurs mois, le milieu offensif pensait déjà quitter Chelsea l’hiver dernier. Dans les dernières heures du mercato, l’international marocain était sur le point de signer au Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants londoniens avaient trop tardé pour envoyer les documents nécessaires. Quelques mois plus tard, et malgré le changement de manager et la nomination de Mauricio Pochettino, Hakim Ziyech reste indésirable chez les Blues qui, cette fois, n’ont rien à voir avec l’échec de son départ.

Ziyech toujours sur le marché

L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam semblait parti pour s’engager avec Al-Nassr, dont le staff médical aurait finalement détecté des problèmes à un genou. Dans l’incompréhension, Hakim Ziyech est donc de nouveau disponible sur le marché des transferts. Peut-être une opportunité à saisir pour les pensionnaires de Ligue 1. En effet, plusieurs clubs français seraient sur le coup. Le compte Twitter Soccer212 croit savoir que trois formations tricolores, ainsi qu’une équipe en Turquie, sont intéressées. La source cite effectivement l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

INFO SOCCER212 🚨



Hakim Ziyech intéresse 3 clubs de Ligue 1 dont Monaco et l’OL ! Un club turque est également sur le coup. pic.twitter.com/XIkbEJkNuF — SOCCER212 (@SCCR_212) July 24, 2023

Cette dernière piste semble assez étonnante dans la mesure où le club rhodanien, surveillé par la DNCG qui encadre sa masse salariale, aura du mal à s’aligner sur les revenus d’Hakim Ziyech. Seul un prêt avec prise en charge partielle de son salaire serait envisageable. Quant à l’aspect sportif, l’Olympique Lyonnais, non qualifié pour une compétition européenne la saison prochaine, pourra difficilement convaincre un joueur qui pensait porter le maillot parisien il y a encore quelques mois. Sans doute une piste trop ambitieuse pour les Gones, à l’image du dossier Christian Pulisic, finalement parti au Milan AC.