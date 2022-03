La grosse ambition de l'OL au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais est bien parti pour jouer sa saison sur l’Europa League, à commencer par le match retour face au FC Porto.

En cas de nouveau faux pas européen, il sera difficile désormais d’aller chercher une belle place européenne par le biais du championnat, les points perdus ayant forcément de plus en plus de difficultés à se rattraper. Cet hiver, pour inverser la tendance, l’OL a fait l’effort d’aller rechercher Tanguy Ndombele sous la forme d’un prêt payant, avec une option d’achat copieuse. Depuis son retour, celui qui était sur le banc de touche à quasiment tous les matchs de Tottenham revit quelque peu, et montre des choses intéressantes pour compenser le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle. A tel point que l’OL travaille déjà le club londonien au corps pour essayer de le convaincre de lui céder son international français. Il n’y a toutefois aucune chance que le deal se fasse à la somme promise, soit 65 millions d’euros, ce qui exploserait littéralement le prix du joueur le plus cher jamais recruté par Lyon.

Tanguy Ndombélé ce soir :



-52 ballons touchés

-90% de passes réussies

-67% de dribbles réussis (4/6)

-53% de duels remportés (9/17)

-4 interceptions dans les pieds (record du match avec Vitinha)

-3 tacles #FCPOL pic.twitter.com/mE3v36ufl6 — Data OL (@OL_Data) March 9, 2022

Non, selon The Guardian, Jean-Michel Aulas envisage deux solutions. Soit un transfert à prix bien moindre en cas de qualification de l’OL en Ligue des Champions. Soit un nouveau prêt avec un effort financier pour garder Ndombele un an de plus à Lyon sous la forme d’un prêt payant. Dans les deux cas, comme l’option d’achat ne sera pas levée, le milieu de terrain retournera de toute façon chez les Spurs. Et le président local Daniel Levy s’interrogera surtout sur la possibilité d’obtenir de meilleures offres avant de négocier au rabais avec l’OL. Car en 2019, c’est la somme de 60 millions d’euros que Tottenham avait lâché à Lyon pour aller y chercher Ndombele, et cela a du mal à passer en travers de la gorge du club londonien et de ses fans.