La France dénonce l'OL, la FIFA ouvre une enquête

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Plongé dans une énorme crise de résultats depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais pourrait subir les foudres de la FIFA dans le cadre du transfert d’Ernest Nuamah…

Les supporters lyonnais pensaient avoir touché le fond ce dimanche après-midi après la nouvelle défaite de leur équipe contre Reims, qui a enfoncé l’OL à la dernière place de la Ligue 1 avec seulement deux points au compteur après sept journées. Mais non, dans les semaines à venir, le club rhodanien pourrait encore tomber plus bas… En effet, selon les informations de L’Equipe, Lyon est maintenant sous la menace de la FIFA par rapport au transfert d’Ernest Nuamah. « L’instance internationale a été sollicitée par “plusieurs dirigeants du football français”, dont ni le nombre ni les identités n'ont filtré, afin d'enquêter sur l'arrivée d'Ernest Nuamah à Lyon », peut-on lire sur le site du quotidien sportif national.

Des clubs français poussent la FIFA à ouvrir une enquête

À la demande de plusieurs dirigeants de clubs français, la FIFA souhaite éclaircir le processus de recrutement du Ghanéen, passé de Nordsjælland à l'OL cet été via Molenbeek > https://t.co/hJX49L7s7Z pic.twitter.com/yLrC7ZYhuL — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 1, 2023

Pour rappel, lors du dernier mercato estival, l’attaquant de 19 ans avait été acheté par Molenbeek, autre club de John Textor, à Nordsjaelland en l’échange d’un chèque de 25 millions d’euros, avant d’être prêté à l’OL. Un montage un peu spécial qui n’a pas plu à tout le monde au sein du football français. C’est donc à cause de cette fronde de certains clubs que la FIFA a été contrainte d’ouvrir « une information de suivi » afin de faire lumière sur ce dossier.

Mais pas sûr que les Gones risquent grand-chose dans cette histoire, sachant que les dirigeants lyonnais ont bien entendu demandé l’approbation de la DNCG avant de réaliser ce deal l’été dernier. Et malgré un encadrement des transferts et de la masse salariale, l’OL avait réussi à avoir l’aval. La FIFA avait elle aussi validé ce transfert auprès de la fédération belge. Autant dire que Lyon ne risque peut-être pas grand-chose, à moins que des tractations plus obscures ne soient découvertes par les enquêteurs… Quoi qu’il en soit, cette affaire montre que Lyon a encore des ennemis au sein du football français, ce qui ne va pas arranger les choses dans un club déjà en crise après un début de saison catastrophique…