L1 : Un OM-OL lors de la 36e journée, les chocs OM-PSG fixés !

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG.

Les chaînes de télévision ont fait des choix pour les grosses affiches de la saison de Ligue 1 2018-2019 et à la veille de la révélation du calendrier on commence à en savoir plus sur certains matches. Ainsi, l'Olympique de Marseille se déplacera au Groupama Stadium de Lyon pour le compte de la 6e journée le dimanche 23 septembre, mais le calendrier n'étant plus symétrique, c'est seulement lors de la 36e journée de Ligue 1, début mai 2019, que l'OM accueillera l'Olympique Lyonnais au Vélodrome.

Pour le derby, Lyon accueillera d'abord l'AS Saint-Etienne (date à fixer), tandis que l'OL ira à Geoffroy-Guichard le 20 janvier 2019 (21e journée). De son côté, l'OM recevra le PSG au Vélodrome le 28 octobre et le match retour aura lieu au Parc des Princes pour le compte de la 29e journée le 17 mars.