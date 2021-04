L1 : Aulas soutient Al-Khelaifi contre la SuperLigue !

Dans : OL, PSG, Super League.

Le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé qu'il était opposé à la SuperLigue, rejoignant Nasser Al-Khelaifi dans ce combat.

Silencieux depuis l’annonce de la création de la SuperLigue par 12 grands clubs européens, mais sans aucune formation de Ligue 1, Jean-Michel Aulas n’a pas laissé la place au moindre doute, l’Olympique Lyonnais ne rejoindra pas cette compétition très lucrative. Via Twitter, le président de l’OL a pris une position claire et nette, et rejoint Nasser Al-Khelaifi, lequel a voté en faveur de la nouvelle Ligue des champions lancée par l’UEFA. Relayant, les propos de Frédéric Thiriez, ancien patron de la LFP et avocat au Conseil d’Etat, qui estime que les clubs concernés pourront être sanctionnés, Jean-Michel Aulas a remis en cause les valeurs de la SuperLigue initiée notamment par Florentino Perez et Andrea Agnelli, qu’il côtoyait au sein de l’Association des Clubs Européens.

Pour le patron de l’Olympique Lyonnais, le football français doit se serrer les coudes face à cette ligue parallèle. « Si un avocat au Conseil d’État, ancien de la LFP, confirme les sanctions possibles, on peut y ajouter que cette SuperLeague n’obtient pas l’adhésion populaire, car elle met en avant les vertus de l’argent contre l’esprit de fair-play, alors que nous devons être plus solidaires (…) Quand les GAFAM sont de plus en plus forts, où tous nos supporters sont privés de stade et de lien social, nous devons construire des ponts, pas des murs. Construire ensemble avec Nasser l’avenir d’un football où la méritocratie sportive et l’émotion ne sont pas oubliées », a lancé Jean-Michel Aulas, dont on peut penser qu’il dira non à une proposition de rejoindre cette SuperLigue. Du côté des organisateurs de cette épreuve, on avait confié que deux clubs français étaient prêts à signer, visiblement ce ne sera pas l’OL et le PSG.