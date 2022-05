L’un à l’OL, l’autre à l’ASSE, des actionnaires se défient

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Parmi les candidats qui souhaitent obtenir les parts de Pathé et IDG Groupe à l’Olympique Lyonnais, l’Américain John Textor pourrait devenir le rival de David Blitzer, son collaborateur à Crystal Palace qui tente de racheter l’AS Saint-Etienne.

Après les départs annoncés de ses actionnaires Pathé (19,38%) et IDG Groupe (19,85%), l’Olympique Lyonnais s’est lancé en quête de nouveaux investisseurs. Le président Jean-Michel Aulas a bien prévu de rester aux commandes et ne cherche que des partenaires minoritaires pour racheter les parts en vente. Cette condition n’a pas l’air de représenter un obstacle puisque quatre prétendants seraient actuellement à la lutte. Parmi ces offres envoyées à la banque mandatée Raine, celle de John Textor pourrait retenir l’attention des décideurs.

Les autres casquettes de John Textor

En effet, l’Américain possède déjà une certaine expérience dans le sport, et plus précisément dans le monde du football. L’hommes d’affaires spécialisé dans le streaming OTT dans le sport est également connu en tant que propriétaire de Botafogo au Brésil, mais aussi du RWD Molenbeek en deuxième division belge. Cet investisseur de 56 ans est aussi co-actionnaire de Crystal Palace en Premier League, en collaboration avec son compatriote David Blitzer, l’homme qui tente actuellement de racheter l’AS Saint-Etienne.

🎙️ Annonce de Jean-Michel Aulas : « Peter Bosz sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. »

Le président lyonnais en profite également pour annoncer l’arrivée de nouveaux investisseurs et promet un très gros mercato. #PrimeVideoLigue1 #OLFCGB pic.twitter.com/IxFBZ6XTzm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 18, 2022

Autrement dit, les deux hommes pourraient être à la fois collaborateurs en Angleterre et rivaux en Ligue 1. Encore faudrait-il que leurs propositions respectives soient acceptées. Rien n’est moins sûr, notamment du côté stéphanois où les dirigeants peinent à se séparer de leur bien depuis des années. A priori, le rachat des parts de l’Olympique Lyonnais devrait être beaucoup plus rapide, Jean-Michel Aulas étant dans l’attente de la finalisation de cette opération pour lancer les grandes manœuvres de l’été, et acter au passage le choix de conserver l’entraîneur Peter Bosz pour la saison prochaine.