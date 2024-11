L'UEFA débarque à Lyon et exige des comptes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Il n'y a pas que la DNCG qui s'intéresse aux comptes de l'Olympique Lyonnais, puisque l'UEFA a décidé de surveiller les finances du club de John Textor avec la menace d'une sanction.

Tandis que sportivement Lyon va mieux, le ciel s'est assombri depuis l'annonce par la DNCG de plusieurs sanctions possibles pour l'OL en raison de la situation financière de la formation rhodanienne et d'Eagle Football Group. Ce samedi, alors que l'équipe de Pierre Sage joue à Reims, L'Equipe annonce que l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) a ouvert une procédure de surveillance et que des émissaires de l'UEFA sont même venus cette semaine dans la capitale des Gaules pour vérifier quelques dossiers. Une visite confirmée par les dirigeants lyonnais au quotidien sportif. Ce n'est pas la première fois que l'ICFC s'intéresse à un club français, et le PSG, l'OM ou bien encore Monaco ont eu droit à des contrôles, et même de grosses amendes pour des manquements aux règles financières.

L'OL risque gros face à l'instance européenne

OL : L'Arabie Saoudite peut aider Lyon https://t.co/V0oUCk7b5x — Foot01.com (@Foot01_com) November 23, 2024

A en croire Etienne Moatti, aucune sanction n'a été décidée à ce stade de l'opération lancée par l'Instance de contrôle financier des clubs, mais l'UEFA n'a pas attendu la décision de la DNCG pour se pencher sur le dossier de l'Olympique Lyonnais et de John Textor. « L’instance européenne n'est pas rassurée par la situation de l'OL depuis un bon moment. Et elle va être très regardante sur les garanties qui doivent lui être données », précise le journaliste de L'Equipe.

Il est vrai qu'avec une dette frôlant les 500 millions d'euros, et seulement des promesses que tout va s'arranger rapidement, John Textor n'envoie pas des bons signaux aux différentes instances en charge de contrôler les clubs de football. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais est désormais attendu avec de vraies garanties sous peine de faire vivre un vrai cauchemar aux supporters des Gones.