L'OL vise le maintien, pas la Coupe ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi, un gros match attend l'OL avec le huitième de finale de coupe de France contre le LOSC. Un rendez-vous crucial si les Lyonnais veulent jouer en Europe la saison prochaine. Pierre Sage serait toutefois heureux de juste maintenir le club en Ligue 1.

Les chocs s'enchaînent au Groupama Stadium. Après Rennes et l'OM, c'est le LOSC qui vient défier l'OL en l'espace de 10 jours. Les Dogues sont les adversaires des Lyonnais en huitième de finale de la coupe de France. Une compétition excitante pour l'OL, en quête de trophées depuis 2012. Surtout, vu la position des Lyonnais en Ligue 1, la coupe est le seul moyen pour eux de jouer en coupe d'Europe la saison prochaine. Elle requiert une attention toute particulière et les joueurs rhodaniens l'ont vite compris.

Sage sera heureux avec le maintien uniquement

En conférence de presse à la veille d'OL-LOSC, Pierre Sage a confirmé que ses joueurs étaient impatients de jouer ce huitième de finale de coupe de France. « Après la victoire contre Marseille, la joie était mesurée dans le vestiaire. Les joueurs étaient contents d'avoir gagné, mais je les ai sentis rapidement tournés vers la Coupe de France. C'est sûrement lié à la fatigue, suite aux efforts fournis contre Marseille, mais aussi parce que l'énergie devait maintenant se concentrer sur le match de Lille », a t-il confié. Lui-même apprécie et respecte cette compétition. Toutefois, la remporter ne l'obsède pas. Il ne pense qu'à une chose pour le moment : assurer la place de l'OL en Ligue 1 la saison prochaine.

🎙️ Pierre Sage revient sur l'importance de la Coupe de France cette saison ⤵️#OLLOSC pic.twitter.com/tLk6EOQUyc — Olympique Lyonnais (@OL) February 6, 2024

« La Coupe de France est une compétition importante qui permet de jouer des matches en plus. On se rend compte que l'enchaînement des matches est positif, notamment quand on peut valoriser une base issue des matches précédents, comme ceux de Rennes et Marseille. On joue sur deux tableaux actuellement, on est encore vraiment tôt dans la saison. Effectivement, la Coupe de France peut être très importante pour une éventuelle qualification en Coupe d'Europe, mais je vous avoue que notre vœu, par-dessus tout, c'est de nous maintenir en Ligue 1 », a t-il lâché. Reste que si l'OL sort Lille, cette coupe de France va vite prendre le dessus dans les esprits lyonnais.