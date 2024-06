L'OL vise le coup parfait au Napoli

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera très attendu dans quelques jours sur le marché des transferts. Les Gones ne manqueront pas d'ambitions et du renfort est attendu sur toutes les lignes.

L'OL sort d'une saison riche en émotions. Si tout avait très mal débuté, la fin aura été pleine de frissons. Surtout, les Rhodaniens auront assuré l'essentiel, à savoir une qualification sur la scène européenne. De quoi faire le bonheur des finances olympiennes mais aussi de Pierre Sage, qui aura des moyens pour recruter. La direction de l'OL est déjà au travail afin de dénicher les perles rares. Et apparemment, les Gones prospectent en Italie du côté du Napoli.

Piocher au Napoli, l'OL flaire un joli coup au mercato

Selon les informations de Gianluca di Marzio, le Napoli pourrait en effet prêter le milieu offensif Jesper Lindstrom à l'Olympique Lyonnais. Le Danois de 24 ans sort d'une saison décevante avec les champions d'Italie 2023 alors qu'il avait été recruté 25 millions l'été dernier. Il n'aura fait que deux apparitions en tant que titulaire en Serie A, puis toujours comme remplaçant lors des 27 autres apparitions. Se relancer dans le Rhône pourrait donc le séduire, d'autant qu'il n'a pas été sélectionné pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne avec le Danemark. De son côté, Naples aurait déjà ciblé son remplaçant en la personne de Nicolo Cambiaghi, qui évolue à Empoli. Une arrivée de Lindstrom à l'OL serait un joli coup réalisé par les Gones, qui se préparent à perdre pas mal de joueurs offensifs cet été. Alexandre Lacazette et Rayan Cherki sont plus que jamais sur le départ. Apporter de l'expérience et du potentiel se ne sera donc pas de trop pour un effectif lyonnais qui compte encore des carences collectives. Surtout qu'il faudra jouer sur trois tableaux avec la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue Europa.