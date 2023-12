L'OL veut virer ces sept joueurs au mercato, mais un refuse

Dans : OL.

Revenu dans une zone un peu plus calme en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais va tout de même investir lors du mercato. Mais John Textor veut aussi commencer par un coup de balai dans le vestiaire.

Le soulagement était grand du côté de Lyon mercredi soir au coup de sifflet final scellant la victoire de l’OL contre Nantes (1-0). Grâce à cette troisième victoire consécutive, l’équipe de Pierre Sage n’est plus dans la zone de relégation au moment des fêtes de fin d’année, et la bûche aura un meilleur goût pour les supporters lyonnais. Cela ne doit cependant pas cacher la réalité, c’est que l’Olympique Lyonnais ne mérite guère mieux que son classement actuel et que pour vivre une deuxième partie de saison plus calme John Textor va clairement devoir investir les 50 millions d’euros promis pour ce mercato d’hiver. Cependant, l’homme d’affaires américain n’a pas l’intention d’avoir une armée mexicaine dans son vestiaire et si la cellule de recrutement dirigée par Matthieu Louis-Jean a déjà des idées pour renforcer l’OL, il va cependant faire partir plusieurs joueurs. Vincent Duluc et Hugo Guillemet ont des noms.

Cherki ne veut pas partir de Lyon

Evoquant le marché hivernal des transferts qui se profile pour l’Olympique Lyonnais, les deux journalistes qui suivent l’actualité de l’OL balancent l’identité des joueurs que John Textor poussera vers la sortie durant le mois de janvier. « Ecarté par Pierre Sage, Sinaly Diomandé va partir. Le club a aussi des touches pour l’Ivoirien. Tino Kadewere a aussi des courtisans, même si le staff ne serait pas contre le garder. Skelly Alvero, Mama Baldé, Ainsley Maitland-Niles, voire Dejan Lovren, ne seront pas retenus par l’OL s’ils trouvent preneurs », expliquent Vincent Duluc et Hugo Guillemet, généralement bien informés en ce qui concerne Lyon.

Le quotidien sportif précise par ailleurs que Textor ne dirait pas non à un départ de Rayan Cherki, lequel a été estimé à 20 millions d'euros dans le document transmis à la DNCG. Mais si Cherki est sur la liste des joueurs transférables, ce dernier a déjà prévenu les dirigeants qu'il refusait tout départ de l'Olympique Lyonnais en plein milieu de saison. Un message très clair qui referme probablement définitivement l'hypothèse de celui qui était devenu sur les réseaux sociaux le bouc-émissaire des mauvais résultats de son équipe.