L’OL veut mettre fin au calvaire de Dubois

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après une saison difficile, Léo Dubois pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Le latéral droit n’est pas retenu par ses dirigeants. Et compte tenu du traitement infligé par les supporters, l’international français ne fermera sûrement pas la porte à un départ.

S’il conserve son poste la saison prochaine, Peter Bosz devra probablement s’appuyer sur de nouveaux cadres. Et pour cause, ses piliers actuels risque de faire leurs valises dans les prochains mois. Sans parler de l’indésirable Jérôme Boateng, ni de Jason Denayer qui arrive à la fin de son contrat, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait perdre ses deux capitaines.

Dubois pense à un départ

Car à l’image de l’attaquant Moussa Dembélé, second dans la hiérarchie des lieutenants du technicien, Léo Dubois ne sera pas non plus retenu cet été. Le latéral droit de 27 ans, lui, a encore deux ans de contrat. Mais sa situation au sein du club rhodanien ne peut que l’inciter à partir. Rappelons que l’ancien joueur du FC Nantes s’est retrouvé dans le viseur des supporters qui n’ont pas été tendres. Pendant une bonne partie de la saison, Léo Dubois a subi pas mal de sifflets de la part des fans mécontents de ses performances, et qui lui préféraient le jeune Malo Gusto.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Léo Dubois (@leo_dubois15)

Et pour ne rien arranger, alors que Peter Bosz l’a longtemps soutenu, l’international français a vu son concurrent s’installer dans l’équipe type en fin de saison. S’agissait-il d’un message pour l’avenir ? C’est possible dans la mesure où le club va s’appuyer sur l’ADN lyonnais pour mener son nouveau projet. Formé chez les Gones, Malo Gusto partira donc avec un avantage. Voilà pourquoi à l’heure actuelle, Foot Mercato annonce que Léo Dubois se situe plus proche de la sortie. Le Lyonnais étudiera les offres qu’il recevra s’il les juge satisfaisantes. Mais pour le moment, ses touches en Angleterre, en Espagne et en Italie avec la Fiorentina n’ont abouti à aucune proposition concrète.