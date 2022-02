L'OL vendu ? Lyon sort du silence

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis quelques semaines, les rumeurs s'intensifient sur une éventuelle vente de l'Olympique Lyonnais à des investisseurs étrangers. Le club de Jean-Michel Aulas va mieux et les appétits s'aiguisent.

Un an après le début de la fameuse rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille à des intérêts saoudiens, Thibaud Vézirian ne s’intéresse pas encore à l’Olympique Lyonnais. Mais il n’empêche que depuis des semaines des bruits de couloir circulent, relayés par les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas aurait décidé de céder son club, tout en conservant la présidence de l’OL. Les spécialistes autoproclamés de la finance sont sortis du bois pour préciser que si le club pourrait changer d’actionnaire principal, Jean-Michel Aulas tient à rester encore un peu aux commandes de son équipe. C’est dans cette ambiance qu’OL Groupe a communiqué mardi soir ses résultats semestriels stoppés au 31 décembre 2021. Et si sportivement cela va mieux pour Lyon, les comptes du club rhodanien ont également retrouvé des couleurs, au point même que le « fameux » excédent brut d’exploitation (EBE) est passé du rouge au vert. Les caisses se remplissent de nouveau grâce à la fin des huis clos et des jauges limitées, mais la rumeur d’une vente de Lyon ne se stoppe pas.

La vente de l'Olympique Lyonnais n'est pas prévue pour tout de suite

Pour en en avoir le cœur net, François Guttin-Lombard, journaliste du Progrès, a posé directement la question à Thierry Sauvage, le directeur général d’OL Groupe, l’Olympique Lyonnais est-il en vente ? « Quand on l’interroge sur les bruits circulant sur des réseaux sociaux d’une possibilité de vente de l’OL, il écarte « ces rumeurs. Il y en a plein, je n’ai pas de commentaires à faire ». L’avenir immédiat pour OL Groupe c’est la construction de l’Arena », précise le journaliste. Autrement dit, une vente imminente de l’actuel 7e du classement de Ligue 1 n’est pas dans les tuyaux. Comme on le sait, les dénégations ne servent pas à grand-chose face à ce genre de rumeur, mais au moins du côté des bureaux d'OL Groupe on reste droit dans ses bottes et imperturbable.