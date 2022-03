L’OL vainqueur de l’Europa League, les feux sont au vert !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En difficulté en championnat (9e), l’Olympique Lyonnais va tenter de sauver sa saison avec l’Europa League.

Cette semaine s’annonce décisive avec un déplacement périlleux sur la pelouse du FC Porto en huitième de finale aller de l’Europa League. L’affiche est alléchante et particulièrement excitante pour les supporters de l’OL, qui ont vécu leurs plus belles émotions en coupe d’Europe depuis le début de la saison. Il faut dire que Peter Bosz a décidé de jouer cette compétition à fond depuis le premier match, ce qui a permis aux Gones de faire quasiment un carton plein en Europa League lors de la phase de groupes. Pas forcément favori sur le papier contre le FC Porto, l’Olympique Lyonnais a néanmoins toutes les cartes en main pour battre les Portugais et très bien figurer en Europa League. L’objectif de l’OL doit même être de gagner cette compétition selon Jérôme Rothen.

« Lyon a tous les arguments pour rivaliser avec toutes les meilleures équipes de l’Europa League. Ils respectent cette compétition et sont mis au niveau avec le talent qu’il fallait. Je suis persuadé qu’ils se mettront au niveau d’une équipe comme Porto qui est aussi une grosse équipe. Oui, ils peuvent sauver leur saison. Pour le moment, leur saison en championnat est très périlleuse mais ils peuvent encore finir sur le podium, même si cela va être extrêmement compliqué. Cela peut également être dur de jouer sur tous les tableaux, alors qu’ils possèdent de vraies ambitions en Europa League. Néanmoins, Lyon a tous les ingrédients et tous les arguments pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes dans cette compétition » a estimé le consultant de RMC, intimement convaincu que l’Olympique Lyonnais a les qualités pour disposer du FC Porto et viser une victoire finale en Europa League. Ce qui permettrait à l’OL de soulever un trophée mais aussi et surtout de se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.