L'OL va lâcher 3,5ME, Caleta-Car a emballé Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par Southampton, Duje Caleta-Car n'a pas du tout convaincu pour ses débuts sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Mais depuis que Pierre Sage est sur le banc, le défenseur s'est imposé.

C’est un étonnant pari que l’OL avait fait au cœur du mercato estival en allant chercher en Angleterre un joueur qui connaissait bien la Ligue 1 en la personne de Duje Caleta-Car. Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, ce qui forcément n’était pas un bon point concernant sa relation avec les supporters lyonnais, le joueur croate de 27 ans a connu des débuts très médiocres sous ses nouvelles couleurs, au point même qu’il semblait probable que John Textor n’allait pas lever l’option d’achat à 3,5 millions d’euros fixée par Southampton, qui en plus avait obtenu 1,5 million d’euros pour cette année de prêt. Mais après les départs de Laurent Blanc, puis de Fabio Grosso, Pierre Sage a décidé de relancer Duje Caleta-Car en l’associant avec Dejan Lovren et Jake O’Brien, de quoi composer un bon gros trio bien expérimenté et qui a tenu le choc notamment contre Monaco.

Caleta-Car et Lovren, un duo qui fonctionne

🚨 Duje Ćaleta-Car est parmi nous ! 💥



Le défenseur international croate arrive à l’OL pour une saison minimum 👊



Dobrodošli Duje 🇭🇷 — Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2023

Forcément, à l’heure de l’ouverture du mercato d’hiver, et même si des renforts défensifs sont annoncés, l'idée de voir Duje Caleta-Car prolonger son séjour entre Rhône et Saône prend de plus en plus de poids. Selon Le Progrès, Pierre Sage est tombé sous le charme du joueur croate, dont il sait que l'association avec Lovren est facilité par le fait que les deux défenseurs sont très amis en dehors des terrains de football. L'Olympique Lyonnais ne serait donc plus opposé à payer à Southampton les 3,5 millions d'euros d'achat de l'option d'achat, même si John Textor laissera la décision finale à son entraîneur et surtout à sa cellule recrutement. Mais ces dernières semaines, Caleta-Car a marqué de très gros points avec l'OL.