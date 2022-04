L’OL va chercher son milieu à Manchester United

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour anticiper les possibles départs dans son entrejeu, l’Olympique Lyonnais prépare le recrutement d’un milieu de terrain. Selon la presse brésilienne, le club rhodanien s’intéresse à Andreas Pereira, actuellement prêté par Manchester United à Flamengo.

Malgré le départ de l’ancien directeur sportif Juninho, l’Olympique Lyonnais continue de cibler des Brésiliens. Le club dirigé par Jean-Michel Aulas a profité de l’autorisation de la FIFA pour accueillir Tetê. Et si son prêt aboutit à un transfert définitif, l’ailier du Shakhtar Donetsk pourrait être rejoint par un compatriote l’été prochain. En effet, le propriétaire du Groupama Stadium s’intéresse à Andreas Pereira.

Flamengo n'est toujours pas en mesure de finaliser le transfert d'Andreas Pereira en raison de ses finances, ce qui a alerté des clubs d'Espagne, des Pays-Bas et d'Angleterre. Le PSV fait partie des clubs qui ont fait part de leur intérêt. [@RobDawsonESPN] #MUFC pic.twitter.com/wwS8ptbNhc — Manchester United (@MUnitedFR) March 31, 2022

Plusieurs médias brésiliens dont Globo affirment que l’Olympique Lyonnais s'est renseigné sur la situation du milieu de terrain, prêté par Manchester United à Flamengo depuis l’été dernier. Les dirigeants rhodaniens ont sans doute remarqué que le Mancunien n’était pas épanoui cette saison. Andreas Pereira, également convoité par le PSV Einhoven, pensait sûrement accumuler du temps de jeu dans son pays natal. Mais depuis le début de la saison, le milieu de 26 ans n’a disputé que sept matchs. Autant dire que le joueur a probablement hâte de faire ses valises, alors que Flamengo, aussi surprenant que cela puisse paraître, aimerait lever l’option d’achat de son prêt fixée à 10 millions d’euros.

Bien sûr, Andreas Pereira pourrait s’y opposer et permettre à l’Olympique Lyonnais de faire son apparition sur ce dossier. La piste deviendrait importante si les départs envisagés dans l’entrejeu se confirmaient. Rappelons que le transfert de Tanguy Ndombele, prêté par Tottenham, paraît inaccessible à cause de l’option d’achat à 75 millions d’euros. Le départ de Maxence Caqueret n’est pas non plus à exclure si le milieu sous contrat jusqu’en 2023 ne parvient pas à s’entendre avec la direction. Enfin, on sait que Lucas Paqueta et Houssem Aouar, pour des raisons différentes, ne seront pas retenus en cas d’offres satisfaisantes.