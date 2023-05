L'OL trop bien pour la Ligue Europa Conférence, c'est LA polémique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a probablement vu ses derniers espoirs de finir européen le week-end dernier avec les victoires de Rennes et surtout de Lille. Mais chez les supporters, ce ticket pour la Ligue Europa Conférence faisait débat.

C’est un sujet qui agite des fans lyonnais, même si finalement il n’a pas lieu d’être. Depuis le début de l’année 2023, l’OL tente d’arracher la cinquième place du classement de Ligue 1, ce qui permettrait au club de John Textor de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Mais à deux journées de la fin de la saison, l’équipe de Laurent Blanc est toujours septième et compte 4 points de retard sur Lille, le LOSC ayant fait une bonne affaire en battant l’OM samedi dernier. Autrement dit, il faudrait un miracle pour que l’Olympique Lyonnais soit européen. Et certains supporters ne regrettent pas cette absence en C4, estimant que cette compétition n’était pas digne d’un club comme l’OL. Le sujet a évidemment fait débat et c’est parti d’un message signé d’Anthony, un supporter lyonnais.

L'OL n'a rien à gagner en C4, vraiment ?

Vous êtes sérieusement déçus de ne pas jouer une coupe d'Europe au rabais

Un truc dégueulasse créé il y a 2 ans.



Perso moi ça me va très bien de ne pas me faire chier le jeudi soir à regarder des OL vs un club Ouzbek inconnu. — Anthony (@RafaNadalGoat21) May 20, 2023

Sur le réseau social d’Elon Musk, ce fan de l’OL a été cash : « Vous êtes sérieusement déçus de ne pas jouer une coupe d'Europe au rabais. Un truc dégueulasse créé il y a 2 ans. Perso moi ça me va très bien de ne pas me faire chier le jeudi soir à regarder des OL vs un club Ouzbek inconnu (…) L’an prochain, il faut finir top 4 !!! Le reste je m'en bran… Autant une Europa League je dis oui tous les jours, mais cette coupe moisie non merci. » Un avis plutôt cash qui a suscité pas mal de réponses, et pas réellement dans ce sens. « Je suis toujours très mitigé là-dessus. Je comprends (et respecte) ce point de vue, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'un titre reste un titre et une CE reste une CE. Et l'OL d'aujourd'hui 7e après 12 ans sans titres, n'a absolument pas les moyens de snober quoi que ce soit », a répondu Johan Fahri, supporter de l’OL qui a notamment travaillé pour 20 Minutes. Une opinion partagée par SeriousCharloy : « Comportement d'enfants gâtés. Faut vraiment voir l'OL avec des lunettes roses pour se dire qu'on "vaut mieux que ça". Et on vibrait bien face à Odessa en Europa en 2014. »