L’OL traîne à rembourser, ça grogne de plus en plus fort

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Plus de deux mois après le match arrêté face à Marseille, Lyon n’a toujours pas remboursé les spectateurs privés de spectacle au Groupama Stadium le 21 novembre dernier. Le club rhodanien, conscient que ses supporters s’agacent, leur a envoyé un message pour présenter ses excuses.

Finalement, le feuilleton s’est bien terminé pour l’Olympique Lyonnais. Malgré de nombreux absents et une date contestée, le choc de Ligue 1 reporté face à l’Olympique de Marseille a débouché sur une victoire précieuse (2-1) mardi. Le tout dans un Groupama Stadium à huis clos, comme le stipulait l’une des sanctions infligées par la Ligue de Football Professionnel après l’arrêt du match le 21 novembre dernier. Pour rappel, on jouait la cinquième minute de la partie lorsqu’un supporter avait lancé une bouteille d’eau pleine sur le Marseillais Dimitri Payet.

L’OL fait encore patienter ses supporters

Les autres spectateurs, privés du spectacle tant attendu, espéraient donc recevoir un remboursement pour leur billet. Mais plus de deux mois plus tard, l’Olympique Lyonnais n’a toujours rien versé. D’où le message d’excuse envoyé à chaque fan.« Cher supporter, concernant la rencontre OL/OM, suite aux décisions définitives, la rencontre à rejouer s'est déroulée à huis clos au Groupama Stadium ce 1er février. Le club reviendra vers tous ses acheteurs dans les meilleurs délais afin de leur indiquer le dispositif commercial applicable », a communiqué Lyon, dans un courrier relayé par RMC.

@OL @ol_service qu'en est il du remboursement des places du match OL/OM ? Ca commence vraiment à trainer & c'est pas des petites sommes qu'on a dépensé. Pourquoi tellement d'attente pour être remboursé ?? — flat4 (@flat4uk) January 27, 2022

« L'argent n'est bien évidemment pas perdu de votre côté, et je comprends parfaitement que l'attente soit longue, nous nous en excusons une fois de plus. L'Olympique Lyonnais vous remercie pour votre patience et votre compréhension face à cette situation inédite. Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour toute demande complémentaire », a conclu le club rhodanien, dont les supporters dans l’attente d’un remboursement commencent forcément à s’impatienter.