L'OL sur le podium, Duluc a un avis tranché !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est reparti avec le point du nul de Lens, ce qui n'est pas vraiment une bonne affaire dans la course au podium.

Après sa probante victoire contre l’OGC Nice le week-end dernier, l’équipe de Peter Bosz espérait enfin enchaîner en Ligue 1 et se rapprocher un peu plus du Graal qu’est une place sur le podium de la Ligue 1. Mais dans la tempête de Bollaert, et face à une équipe lensoise toujours aussi bien intentionnée à faire du jeu, Anthony Lopes et ses coéquipiers n’ont pas réussi à s’imposer, prenant un point plutôt flatteur. Au classement, l’Olympique Lyonnais pourrait donc encore perdre des points par rapport à Marseille et Nice, ce qui n’est évidemment pas une bonne chose. Même s’il faut bien se garder de tirer des conclusions puisqu’il reste encore 12 matchs à jouer, et 36 points à prendre, l’OL va devoir enchaîner un jour ou l’autre, car le rythme actuel ne permet pas de reprendre énormément de terrain par rapport aux rivaux au moment où le rythme s’accélère sérieusement en tête du championnat. Pour Vincent Duluc, même si ce nul à Lens n’est pas une bonne opération, les Lyonnais doivent encore y croire.

L'OL a un bon rythme mais un peu tard

Le journaliste de L’Equipe, qui suit de longue date l’Olympique Lyonnais, estime que tout peut encore basculer dans le bon sens pour le club de Jean-Michel Aulas. « Globalement, ce nul ne casse pas la dynamique lyonnaise, au moins en termes de résultat : l'OL a pris 14 points sur 21 en 2022, soit deux points par match, la moyenne nécessaire sur l'ensemble d'une saison pour aller en Ligue des champions, mais qui ne suffit pas sur une moitié, bien sûr (...) La réalité est que l'OL a sauvegardé l'essentiel, mais sans enchaîner sur les bases qui entretiendraient son espoir de finir sur le podium, et sans que les promesses de la semaine précédente, sur le plan individuel, aient toutes été tenues (...) Si l'OL risque de s'éloigner radicalement de la deuxième place, ce week-end, le podium n'est pas complètement inaccessible. À condition, quand même, d'enchaîner vraiment, un moment ou l'autre », explique Vincent Duluc, qui laisse donc la porte encore un peu ouverte pour un ticket en Ligue des champions. Pour cela il faudra impérativement s'imposer dimanche prochain contre Lille sous peine de commencer à sérieusement s'inquiéter pour l'équipe de Peter Bosz.