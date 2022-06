L’OL se réserve un plan B au Bayern Munich

Dans : OL.

Bien parti pour obtenir la signature de Tyrell Malacia, l’Olympique Lyonnais étudie tout de même une alternative. En cas d’échec pour le latéral gauche du Feyenoord Rotterdam, le club rhodanien s’intéresse également à l’Américain Chris Richards, sous contrat avec le Bayern Munich.

Contrairement à ce qui avait été annoncé la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais n’a pas tout à fait bouclé le transfert de Tyrell Malacia. Le journaliste Fabrizio Romano et d’autres sources annonçaient un accord avec le Feyenoord Rotterdam à hauteur de 15 millions d’euros. Mais de son côté, le média néerlandais De Telegraaf affirme que le club rhodanien souhaite atteindre ce montant en incluant des bonus. Quoi qu’il en soit, les deux positions ne semblent pas si éloignées et les discussions devraient se poursuivre.

Pendant ce temps-là, l’Olympique Lyonnais ne s’interdit pas d’envisager une alternative en cas d’échec pour Tyrell Malacia. Selon les informations de But, le propriétaire du Groupama Stadium s’intéresse également à Chris Richards. Ce défenseur de 22 ans, qui appartient au Bayern Munich, vient de disputer une saison et demie en prêt à Hoffenheim. Apparemment, l’Américain passé par Dallas n’entre toujours pas dans les plans du champion d’Allemagne, prêt à le vendre sur le marché des transferts.

La cible de l’Olympique Lyonnais, sous contrat jusqu’en 2025, serait en effet disponible pour 15 millions d’euros, sachant que le Bayern Munich aimerait ajouter une clause de rachat dans l’opération. On apprend aussi que des clubs allemands et anglais suivraient également la situation de Chris Richards, qui possède l’avantage non négligeable de pouvoir évoluer à tous les postes de la défense. Cet atout explique peut-être l’intérêt de l’Olympique Lyonnais qui doit renforcer sa charnière centrale, où seul le jeune Castello Lukeba représente un élément fiable pour le onze de Peter Bosz.