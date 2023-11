L'OL salue la mémoire de Gérard Collomb, décédé à l'âge de 76 ans

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Maire de Lyon entre 2001 et 2017, puis entre 2018 et 2020, et grand supporter de l'OL, Gérard Collomb est décédé ce samedi. Le club lyonnais et ses supporters lui rendent de nombreux hommages.

Indissociable des titres de l'Olympique Lyonnais, et souvent proche de Jean-Michel Aulas, Gérard Collomb s'est éteint des suites d'un cancer à l'estomac, une maladie qu'il avait révélée lui-même l'an dernier. Réagissant à cette annonce brutale, l'OL a salué la mémoire de l'ancien maire de la capitale des Gaules. « L’Olympique Lyonnais présente ses condoléances à la famille et aux proches de Gérard Collomb. Son histoire restera à jamais liée à celle de notre club qu’il a toujours tant aimé et c’est avec émotion que nous nous remémorerons tous ces beaux moments passés avec lui », indique le club de John Textor. Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont également salué par dizaines la mémoire de Gérard Collomb, associé à jamais aux plus belles pages de l'histoire récente du club rhodanien.