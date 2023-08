L'OL recrute en Espagne, deux joueurs attendus à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la signature d’Ainsley Maitland-Niles, Laurent Blanc aimerait le renfort d’un milieu défensif supplémentaire d’ici la fin du mercato. Un renfort qu’il pourrait obtenir puisque deux pistes sont creusées par l’OL en Espagne, même si le nom de Pathé Ciss est déjà évoqué...et repoussé.

Laurent Blanc n’est pas satisfait du mercato de l’Olympique Lyonnais. D’abord, le technicien français ne s’attendait pas à perdre Castello Lukeba et doit croiser les doigts pour que Bradley Barcola n’imite pas son coéquipier de l’Equipe de France espoirs. Au rayon des arrivées, Matthieu Louis-Jean a fait de son mieux en dépit des contraintes de la DNCG. Pour l’heure, l’OL a recruté Caleta-Car, Mata, Alvero et Maitland-Niles.

🤔La stratégie sportive de l'OL commence à poser sérieusement question, on a l'impression que l'entraîneur et la cellule ne sont pas sur la même longueur d'onde...



Quel intérêt d'aller chercher Maitland-Niles si il ne convient pas pour le poste de 6 ? 🤔



Lepenant, Caqueret,… https://t.co/SEHuD6bjJp pic.twitter.com/AMFeHjQIAH — Data'Scout (@datascout_) August 11, 2023

Ce dernier, recruté en provenance d’Arsenal est un joueur polyvalent notamment capable d’évoluer au poste de sentinelle, un secteur dans lequel Laurent Blanc réclame un renfort depuis près de six mois. Mais selon les informations de L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France souhaite toujours que l’OL lui apporte un joueur au milieu de terrain. Très polyvalent, Maitland-Niles n’est pas la pure sentinelle recherchée. « Pour moi, il peut jouer box to box, il peut se transformer en joueur offensif. Il est intéressant » a-t-il développé ce vendredi en conférence de presse.

Un numéro 6 recruté en Espagne par l'OL ?

La priorité de Laurent Blanc se nommait Renato Tapia, la sentinelle péruvienne du Celta Vigo, mais le deal s’est finalement écroulé. Les dirigeants de l’OL, qui ont bien conscience de demander beaucoup d’efforts de compréhension à Laurent Blanc, pourraient accéder à la dernière requête de leur entraîneur puisque L’Equipe dévoile que Matthieu Louis-Jean s’est rendu cette semaine en Espagne afin de recruter deux joueurs. Des « potentielles cibles en numéro 6 » que le club rhodanien pourrait « très vite » recruter, possiblement en prêt.

A ce stade, aucun nom n’a filtré mais nul doute que chez les supporters, cette information sera de nature à rassurer. Malgré les contraintes de la DNCG et l’affaiblissement de l’effectif avec la vente de Lukeba en attendant peut-être celle de Barcola, Lyon réagit et souhaite apporter encore quelques renforts à l’effectif de Laurent Blanc. Notons par ailleurs que le coach de l’OL attend également une signature au poste d’ailier gauche d’ici la fin du mercato afin d’avoir plus de solutions offensives après les départs de Faivre, Toko Ekambi ou encore Dembélé cet été.