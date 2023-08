L'OL réalise une incroyable affaire avec un joueur au placard

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En difficulté à l'OL depuis son arrivée en janvier dernier, Amin Sarr va pouvoir tenter de se relancer ailleurs. Le jeune attaquant suédois a trouvé preneur au mercato puisque Wolfsburg va obtenir son prêt.

Un départ qui soulage l'OL et nombre de ses plus fidèles supporters. Dans l'air du temps depuis plusieurs jours, le départ en prêt d'Amin Sarr va devenir réalité. L'OL a su trouver un club voulant l'accueillir pour cette saison 2023-2024. Il s'agit de Wolfsburg, la formation allemande entraînée par l'ancien monégasque Niko Kovac. Lyonnais et allemands viennent de se mettre d'accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire sous certaines conditions. Ce sont potentiellement 15 millions d'euros qui arriveraient dans les caisses lyonnaises dans un an comme le révèle notamment le journaliste Fabrizio Romano.

Amin Sarr à Wolfsburg dès ce mercredi soir

« EXCLU : Amin Sarr rejoint Wolfsburg en provenance de l'OL, accord conclu sur un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de certaines conditions. Comprendre que le package total vaudra 15 M€ de transfert. Sarr se rendra ce soir pour signer et passer l'examen médical », a écrit Fabrizio Romano sur X.

EXCL: Amin Sarr joins Wolfsburg from OL, agreement reached on loan deal with mandatory buy option in case of some conditions 🚨🟢🐺



Understand total package will be worth €15m fee. Sarr will travel tonight to sign and undergo medicals. pic.twitter.com/jF02wvR7Wx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

L'OL peut ainsi se débarrasser d'un joueur sous contrat jusqu'en 2027 mais devenu inutile avec l'arrivée de Mama Baldé. Amin Sarr n'a jamais su justifier son transfert hivernal à 12 millions d'euros depuis Heerenveen avec un seul petit but inscrit en 17 apparitions. De son côté, le jeune suédois a l'occasion de reprendre de la confiance dans la très ouverte Bundesliga. De quoi montrer l'étendue de ses qualités techniques et de vitesse en Allemagne pour peut-être arracher un futur transfert avantageux. Avec le salaire économisé, l'OL peut désormais accélérer sur ses derniers dossiers avec Ernest Nuamah et le numéro 6, sans doute le Milanais Rade Krunic.