L'OL rabaissé en Europe, Nice rigole

Après la Ligue des Champions la semaine dernière, c’est l’Europa League qui entre en scène ce mercredi avec les premiers matchs de la phase de classement pour nos deux clubs français, l’OL et Nice.

Pour son premier match européen de la saison, Nice aura fort à faire avec la réception de la Real Sociedad, ce mercredi à 21 heures. De son côté, l’Olympique Lyonnais accueillera l’Olympiakos jeudi soir, deux matchs qui, espérons-le, se solderont pas deux victoires de nos clubs français. Avant le coup d’envoi de cette compétition toujours attendue et qui est plus spectaculaire chaque saison, le statisticien Opta a calculé les probabilités de chaque club engagé. On y apprend par exemple que Nice a 64 % de chances de se qualifier pour les 8es de finale, un pourcentage plus élevé que celui de l’Olympique Lyonnais, qui a lui 55 % de chances d’intégrer le top 16. Ce qui est encore plus intéressant, c’est de regarder selon Opta lequel des deux clubs français est donné favori pour remporter la compétition.

