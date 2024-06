L'OL propose 40ME pour recruter le phénomène Minteh

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Yankuba Minteh suscite un énorme intérêt, et pas que de l'Olympique Lyonnais. Mais le club de John Textor aurait fait une offre colossale à Newcastle pour s'offrir l'attaquant gambien de 19 ans.

Le dossier Yankuba Minteh va-t-il déboucher sur le plus gros transfert de l'histoire de l'OL ? A cette question, Gianluca di Marzio répond oui. Le spécialiste italien du mercato a révélé que si Everton a un intérêt certain pour le joueur des Magpies, et qu'un accord aurait même déjà été trouvé avec le joueur, le club de John Textor aurait fait une offre à hauteur de 40 millions d'euros afin de faire signer l'ailier recruté pour 8 millions d'euros par Newcastle à Odense l'an dernier. Notre confrère précise que le club anglais doit impérativement faire des ventes d'ici au 30 juin et que la cession de Yankuba Minteh à l'Olympique Lyonnais pour un tel montant serait la solution la plus convenable pour Newcastle, qui avait prêté son joueur à Feyenoord la saison passée et ne l'a donc jamais fait jouer sous son maillot. Une opération assez étonnante, mais au mercato il ne faut plus jamais jurer de rien.

#Calciomercato | @NUFC, #Minteh ha un'intesa con l'#Everton ma il #Lione ha offerto 40 milioni per lui. Il #Newcastle deve fare una cessione entro il 30 giugno e intanto ha detto di no a offerte e sondaggi per #Isak, su cui c'era anche il #Tottenham — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 26, 2024

Le journaliste italien précise que même si Yankuba Minteh a négocié un accord avec Everton, Newcastle fait le forcing pour qu'il rejoigne l'OL, dont l'offre financière est supérieure à celle du club de Liverpool. Compte tenu du timing, et du désir des Magpies de vendre l'attaquant gambien avant le 1er juillet, on devrait rapidement en savoir plus sur le sérieux de cette annonce et des 40 millions d'euros que Lyon aurait mis pour boucler cette signature du jeune joueur.