L’OL pose 17,5 ME, la grande offensive est lancée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais insiste énormément dans le dossier Saïd Benrahma, au point d'avoir effectué une offre ferme qui se rapproche des exigences de West Ham. John Textor craque pour le joueur algérien.

Avec le recrutement de deux joueurs offensifs et le retour précipité d’Ernest Nuamah de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Olympique Lyonnais s’est bien renforcé en ce qui concerne son attaque. Mais cela ne suffit pas au club rhodanien, qui a bien vu lors des derniers matchs que le rendement était insuffisant dans tous les secteurs de jeu. Résultat, John Textor a décidé de mettre le paquet pour un joueur que l’OL suit depuis désormais plus d’un mois. Longtemps dans le viseur de l’OM, qui ne semble pas avoir les moyens d’un tel investissement sauf si Vitinha venait à être vendu rapidement, Saïd Benrahma a fait l’objet d’une offre de la part de Lyon, affirme The Athletic.

Textor en rêve depuis des années

🚨 Lyon have submitted offer to West Ham for Said Benrahma. Bid worth ~£15m + add-ons; not accepted by #WHUFC yet. #OlympiqueLyonnais believe 28yo winger keen to join - owner John Textor has admired since watching Algeria int’l at Brentford @TheAthleticFC https://t.co/Sh2MxCyP4N — David Ornstein (@David_Ornstein) January 29, 2024

Il s’agit d’un montant de 17,5 millions d’euros, qui peut être complété par des bonus pour faire grimper l’addition, et certainement s’approcher des 23 millions d’euros voulus par West Ham. Le club londonien ne serait pas forcément contre un transfert pour un joueur qui ne fait plus partie des titulaires, mais à condition de s’y retrouver financièrement. En tout cas, l’offre est lâchée et la balle est désormais dans le camp des Hammers, qui ont encore quelques heures pour y répondre. Le mercato se termine ce jeudi, et cette offensive démontre que l’OL a bien l’intention de frapper encore fort pour se renforcer. L’international algérien de 28 ans, qui connait déjà la Ligue 1 pour avoir évolué à Nice et Angers notamment, doit aussi être d’accord pour changer d’air et revenir en France, qui ne semblait pas forcément trop l’enthousiasmer au début du mois de janvier. Mais à l’heure actuelle, la grosse offre est là et si Benrahma veut du temps de jeu, il sera certainement mieux servi à l’OL qu’à West Ham. Le Fennec peut en tout cas compter sur le soutien de John Textor, qui le suit depuis son explosion à Brentford, et est persuadé qu'il pourra changer le visage de l'attaque lyonnaise.