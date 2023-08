L’OL plus fort que l'OM, Aulas se régale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La saison des clubs français en Coupe d’Europe débute très mal, puisque l’OM est déjà éliminé de la course à la Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas y a rajouté une petite couche.

Dans le duel à distance face aux Pays-Bas et au Portugal, c’est un petit miracle que la France soit toujours devant à la 5e place de l’indice UEFA étant donnés les fiascos répétitifs des clubs tricolores, quel que soit la formation concernée. Le bilan est peu reluisant, et l’OM ne va donc pas l’arranger, puisque les points de bonus pour un club qualifié en Ligue des Champions sont déjà à oublier. Il y aura toutefois une chance de se rattraper, puisque le club provençal rejoint Rennes et Toulouse en Europa League, et peut-être Lille en Conférence League en cas de succès en barrage. Pas d’Olympique Lyonnais donc au programme, puisque cela fait deux ans que les Gones regardent la Coupe d’Europe à la télévision. Et malgré cela, l’OL est toujours le deuxième club français à l’indice UEFA. C’est ce qu’a tenu à souligner Jean-Michel Aulas, qui a fait suivre à ses près de 700.000 abonnés le classement en cours des représentants tricolores.

L'OM hors du podium des clubs français

Le classement UEFA des clubs de Ligue 1 🇫🇷



- PSG 4e

- OL 37e

- Stade Rennais 47e

- OM 49e

- Lille OSC 50e

- AS Monaco 66e

- Nice 87e

- RC Lens 129e

- Toulouse FC 130e

- FC Nantes 131e

- Reims 132e

- ASSE 133e

- Strasbourg 134e



(@Statsdufoot) pic.twitter.com/4aPtlU5KXP — Footballogue (@Footballogue) August 16, 2023

Le PSG y occupe bien sur la première place, devant l’OL en 37e position, ce qui n’est pas reluisant pour la France d’avoir un deuxième club aussi loin. Rennes se retrouve sur le podium grâce à ses participations régulières ces dernières années, devant l’OM à la 49e place. Un classement qui fait mal tout de même, mais s’explique aussi par les performances décevantes en Ligue des Champions ces dernières saisons. Et au final, il n’est pas si étonnant que cela de constater que le 49e club européen ne fera pas la Ligue des Champions cette saison, malgré le scénario incroyable de son élimination face au Panathinaïkos cette semaine.