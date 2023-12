L’OL pensait faire un gros coup, c’est la douche froide

Dans : OL.

Recruté pour 11 millions d’euros en janvier dernier, Amin Sarr n’était pas parvenu à s’imposer à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien l’a donc expédié à Wolfsburg cet été via un prêt avec option d’achat. Mais ce qui ressemblait à un gros coup inespéré va finalement tomber à l’eau.

Les trois victoires consécutives n’ont sans doute pas changé les plans de John Textor. A l’approche du mercato hivernal, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais compte bien renforcer l’effectif. Il ne serait pas non plus étonnant de voir certains joueurs peu utilisés emprunter la sortie. On pense principalement au défenseur central Sinaly Diomandé qui a déjà demandé à partir. Au moins un indésirable devrait donc prendre la porte, mais un autre risque de réapparaître dans les semaines à venir. En effet, l’Olympique Lyonnais pourrait voir Amin Sarr revenir beaucoup plus vite que prévu.

Amin Sarr déçoit aussi en Allemagne

Rappelons que l’attaquant polyvalent avait été prêté jusqu’à la fin de la saison à Wolfsburg. Un deal avantageux pour le pensionnaire de Ligue 1 qui avait négocié un prêt payant à un million d’euros, une option d’achat à 13 millions d’euros plus 500 000 euros de bonus, ainsi que 10% sur la plus-value éventuelle d’un futur transfert. Ces conditions avaient surpris les observateurs dans la mesure où l’Olympique Lyonnais pouvait réaliser une plus-value sur un énorme flop. Amin Sarr, qui avait coûté 11 millions d’euros l’hiver dernier, a enchaîné les performances décevantes avant d’être poussé vers la sortie.

Mais le miracle n’aura pas lieu pour le club rhodanien. Car selon les informations de Foot Mercato, Wolfsburg souhaite déjà mettre un terme au prêt du Suédois. Cette saison, l’ancien joueur d’Heerenveen n’a disputé que cinq matchs de Bundesliga, dont le dernier remonte à fin octobre. Le Lyonnais n’a pas les faveurs de l’entraîneur Niko Kovac et se retrouve éloigné des terrains à cause d’une blessure à un genou. L’actuel 10e de Bundesliga veut donc arrêter les frais et le renvoyer à Lyon, où Amin Sarr avait joué trois matchs en début de saison. En conséquence, il ne pourrait pas représenter un troisième club dans la saison d'après le règlement de la FIFA.