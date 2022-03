L’OL passe à l’attaque pour sa première recrue de l’été

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sans Juninho, qui avait annoncé son désir de mettre un terme à son aventure et a pris la porte plus tôt que prévu, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais se concentre désormais sur la saison prochaine.

Bien évidemment, beaucoup de choses dépendront du classement final de l’OL en Ligue 1, et d’une éventuelle qualification européenne. Mais il y a déjà quelques certitudes comme la volonté lyonnaise de conserver Emerson Palmieri. Le joueur prêté par Chelsea avait connu un début de saison intéressant, avant de baisser de pied. Mais l’Italo-Brésilien demeure un élément jugé comme solide, et c’est pour cela que Lyon s’est attaché à le conserver, même si Chelsea a essayé de le faire revenir de force cet hiver. L’OL apprécie son jeu et son comportement, et les dirigeants rhodaniens savent aussi que cela fait plusieurs années, depuis le départ de Ferland Mendy, que l’équipe se cherche un arrière gauche stable et capable de répondre aux exigences.

Une option prioritaire pour l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

En plus de cela, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 a de l’expérience, et semble se plaire à Lyon. Résultat, selon Nicolo Schira, informateur spécialisé sur le mercato, l’Olympique Lyonnais a entamé les discussions avec Chelsea pour transformer le prêt en un transfert permanent. L’OL ne possède pas d’option d’achat à proprement parler, mais une option d’achat prioritaire jusqu’à la fin du mercato estival en cas d’offre venue de l’extérieur, ce qui intègre d’office Jean-Michel Aulas dans les négociations pour l’avenir d’Emerson. Le défenseur, acheté 14 millions d’euros par Chelsea à l’AS Roma en 2018, possède une valeur similaire, avec deux ans de contrat encore chez les Blues. Une grosse dépense qui permettrait néanmoins à l’OL et à Emerson de continuer leur route ensemble sur le long terme.