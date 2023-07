L'OL offre gratuitement Toko-Ekambi pour s'en débarasser

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté à Rennes la saison dernière, Karl Toko-Ekambi a fait son retour à l’OL pour la reprise. Mais l’international camerounais, indésirable dans la capitale des Gaules, ne va pas s’éterniser à Lyon.

Indésirable à l’Olympique Lyonnais, où il entretient une relation exécrable avec les supporters, Karl Toko-Ekambi est plus que jamais sur la liste des transferts. Courtisé aux Émirats Arabes Unis mais également en Turquie, l’international camerounais a peu de chances de rester à l’OL cet été. Utilisé par Laurent Blanc durant les matchs amicaux malgré la gronde des supporters lyonnais à ce sujet, l’ex-attaquant de Villarreal et d’Angers attend que Lyon trouve un accord avec l’un des clubs intéressés pour partir.

Un départ qui ferait le plus grand bien à la masse salariale des Gones puisque le salaire de « Toko » est estimé à plus de 200.000 euros par mois. Dans un contexte où l’OL est encadré par la DNCG au niveau de sa masse salariale et des indemnités de transfert, ce départ ne serait pas anodin. Pour cette raison, Vincent Ponsot et John Textor ne seront pas très gourmands sur l’indemnité du transfert à venir de Karl Toko-Ekambi.

L'OL ne demande aucune indemnité de transfert pour Toko-Ekambi

Il se murmure d’ailleurs que l’OL pourrait accepter une offre à zéro euro pour l’international camerounais selon le journaliste David Barbet, réputé très proche de… Jean-Michel Aulas. « En charge du bien être des joueurs et des clubs, Bruno Cheyrou a conseillé à l'OL de vendre Karl Toko Ekambi qu'importe l'offre (même à 0) » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Très concrètement, l’Olympique Lyonnais est donc prêt à brader Karl Toko-Ekambi au premier club venu, histoire de se débarrasser d’un indésirable aux yeux du public et d’un gros salaire au sein de son effectif. Reste maintenant à voir qui d’Al Jazira, de Fenerbahçe ou des autres clubs intéressés franchira le pas et proposera un contrat au Camerounais dans les jours à venir.