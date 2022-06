L'OL officialise la vente à John Textor, Aulas reste jusqu'en 2025 !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un long communiqué, OL Groupe a officialisé les négociations exclusives avec l'Américain John Textor pour la vente de l'Olympique Lyonnais. Ce dernier prendra la parole mardi à 16 heures.

L'Olympique Lyonnais va bien changer de propriétaire puisqu'après une réunion du conseil d'administration d'OL Groupe qui s'est tenue ce lundi, le club a annoncé que John Textor allait acquérir 66% des parts du club rhodanien. Jean-Michel Aulas restera pendant au moins trois ans aux commandes de Lyon, tandis qu'un premier montant de 86 millions d'euros sera débloqué par le milliardaire américain pour le mercato et améliorer l'infrastructure.

Textor achète Lyon, il mise sur l'ADN

« Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet. J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès », a confié John Textor, qui participera avec Jean-Michel Aulas à une conférence de presse mardi à 16 heures au Groupama Stadium.