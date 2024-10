L'OL « ‍n’est pas un équipe ‍», un Lyonnais craque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rarement une victoire à l'extérieur n'a suscité autant de critiques. Le succès de l'OL à Toulouse apporte beaucoup de doutes tant les joueurs lyonnais étaient à côté de la plaque.

Pierre Sage ne l'a pas caché, la copie rendue par son équipe au Stadium l'a fortement irrité, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avouant même avoir haussé le ton à la pause face à certains comportements. Surpris par la victoire finale, Sage a souligné ce que tout le monde avait remarqué, à savoir que le onze de l'OL paraissait totalement désinvolte face au TFC, le but victorieux de Fofana ressemblant à un énorme miracle. L'essentiel c'est les trois points n'est visiblement pas une expression d'actualité du côté de la capitale des Gaules avant le déplacement à Glasgow en Europa League.

Dans Tant qu'il y aura des Gones, Nicolas Puydebois n'a pas masqué sa désolation face à la performance de son club de coeur. Pour l'ancien gardien de but de Lyon, l'attitude des joueurs rhodaniens est honteuse et cela mérite d'être dénoncé dès maintenant afin que les erreurs du passé récent ne se reproduisent pas. Un message très virulent qui démontre que le club de John Textor a encore du travail à faire pour se remettre dans le bon sens.

L'OL c'était mieux avant

Et quand Nicolas Puydebois se fâche, forcément cela fait des dégâts. « Les joueurs s’en fichent de ce qu’ils montrent aux enfants, maintenant ce n’est plus le cas (…) L'OL a une histoire, énormément de joueurs sont passés et on fait ce que ce club est devenu. Et peu à peu on a lâché sur la rigueur, sur la discipline, sur la culture de la gagne. Tout ce qui avait fait ce que l’OL était devenu un des plus grands clubs d’Europe. Depuis, on dégringole (…) On parle de Zaha, mais c’est global, on ressent bien ce manque d’unité. Aujourd’hui ce n’est pas une équipe, ils ne jouent pas les uns pour les autres. Et ça devient compliqué parce que ça se voit. C’est même criant. On ne parle pas de football, on ne parle pas de ballon, de tactique, de technique. On parle juste de valeur humaine et d’état d’esprit. Je veux bien que des joueurs aient du caractère, mais ce n’est pas au service du collectif », a lancé le consultant de l'émission consacrée à l'Olympique Lyonnais. Un message sans pitié, mais qui visiblement témoigne d'une réalité soulignée par de nombreux supporters de l'OL sur les réseaux sociaux.