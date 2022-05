L’OL n’en veut plus, Emerson ne s’en plaindra pas

Prêté avec une option de rachat prioritaire, Emerson ne restera pas à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Le latéral gauche pourrait retrouver Chelsea, ou rejoindre l’un de ses courtisans parmi lesquels on retrouve la Juventus Turin.

Emerson ne sera sans doute pas surpris par la décision de l’Olympique Lyonnais. Longtemps installé dans le onze de Peter Bosz, le latéral gauche a vu son statut se fragiliser depuis quelques rencontres. Ses performances ne donnent plus entière satisfaction à l’entraîneur des Gones qui fait davantage jouer la concurrence avec Henrique. Résultat, le club rhodanien ne souhaite pas le conserver pour la saison prochaine. Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme qu’Emerson va quitter Lyon et retrouver Chelsea cet été.

Emerson Palmieri will leave OL at the end of current season and will return to Chelsea - he’s definitely not gonna stay at OL next year. 🔵 #OL



Many clubs are interested in signing him, including Juventus - but there’s still nothing advanced due to Chelsea situation. #CFC