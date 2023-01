L'OL malade, le remède est identifié et il est à portée

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a touché le fond samedi soir, perdant 1-2 sur son terrain contre l'avant-dernier Strasbourg. Une défaite d'autant plus rageante que les Lyonnais avaient tout mis en œuvre pour l'éviter. Lionel Charbonnier pense que le contenu couplé au système étaient adéquats.

L'OL a vécu samedi une nuit en enfer avec comme protagonistes principaux, non pas Quentin Tarantino et George Clooney, mais plutôt Malo Gusto et Karl Toko Ekambi. Sous le regard du magnat des effets spéciaux John Textor, l'OL a été auteur d'un tour de magie sans le vouloir. Comment frapper 28 fois au but sans réussir à marquer de plein jeu et, en plus, concéder la défaite face à une équipe de Strasbourg 19e et uniquement victorieuse à Angers cette saison ? Laurent Blanc se le demande encore alors que l'OL n'a pris qu'un point sur les trois premiers matchs de 2023.

Revenir dans le coup demande du temps à l'OL

Un bilan sportif désastreux qui ne va pas calmer des supporters lyonnais à cran, en témoignent les banderoles et autres démonstrations de colère aperçues au Groupama Stadium. Lionel Charbonnier comprend leur exaspération et a de la compassion pour eux. Toutefois, il se veut optimiste concernant l'avenir de l'OL. Il estime que les choix de Laurent Blanc étaient les bons et que les joueurs ont répondu présent. Seule une chose manque aux Gones pour sortir du tunnel, la réussite.

🔴🔵 @liocharbo : "Sur les intentions c'était beaucoup mieux. Mais il y a aussi un gros manque d'efficacité. Il faut aussi rester humble et savoir que quand t'es malade, tu ne guéris pas tout de suite. Dans la tête c'est mieux pour l'OL, mais pas sur le plan comptable." #RMClive pic.twitter.com/GYlBcSmNcc — After Foot RMC (@AfterRMC) January 14, 2023

« Sur le plan comptable, bien évidemment c’est catastrophique. Mais, par contre, sur le plan du jeu je trouve qu’il y a eu des choses tentées. Je m’interrogeais après la trêve hivernale et je me disais « Ça y est, normalement Lolo il a trouvé son dispositif ». Il y a deux matchs, deux dispositifs différents. […] On avait le sentiment que ce 3-4-1-2 était sûrement la solution et sur le plan du jeu, j’ai trouvé que c’était bien. Sur les intentions, c’était beaucoup mieux. Maintenant, il y a un gros manque d’efficacité mais il faut rester humble. L’OL est malade et quand t’es malade comme cela, tu ne guéris pas tout de suite. En face, les Strasbourgeois c’est 100 % d’efficacité, c’est hallucinant ! L’OL ça va mieux mais ça demande confirmation », a t-il indiqué sur RMC après le match. Il demande donc de la patience aux supporters lyonnais, lesquels auront du mal à suivre le conseil après 18 derniers mois indignes du statut de l'OL.