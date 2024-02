L’OL lui a tout donné, Benrahma a déjà une dette

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Au terme d’un feuilleton à rebondissements, Saïd Benrahma a fini par s’engager avec l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un soulagement pour l’ailier sous contrat avec West Ham, reconnaissant envers les dirigeants du club rhodanien.

Grosse frayeur sans conséquence pour Saïd Benrahma et l’Olympique Lyonnais. A cause d’un problème informatique à West Ham, le prêt avec option d’achat de l’ailier n’a pas pu être validé avant la fermeture du mercato. Il aura fallu attendre l’accord des différentes instances et notamment de la FIFA pour enregistrer cette opération. Un véritable soulagement pour l’international algérien qui ne s’imaginait pas retourner en Angleterre. D’autant que le club rhodanien lui a déjà fait très bonne impression.

Saïd Benrahma a en effet reçu un accueil chaleureux de la part des dirigeants qui se sont démenés pour l’attirer. « Ça fait vraiment plaisir, je suis super heureux, a savouré la recrue hivernale sur OL Play. Tout le monde à l'Olympique Lyonnais m'a très bien accueilli. Maintenant j'attends juste d'être sur le terrain pour leur rendre cette joie qu'ils m'ont donnée. C'était très dur, j'étais déçu, je pensais que ça n'allait pas se faire. Lyon a tout fait très bien. Je suis très heureux d'être ici. Cette signature s'est faite de manière spontanée et naturelle. »

Benrahma remercie l'OL

« Après tout ce qu'il s'est passé, ça fait un mois et demi que je parle avec Lyon, c'était un peu compliqué, mais les dirigeants ont été tellement bons avec moi, ils m'ont montré un vrai intérêt. C'était un soulagement quand ça a été officialisé. J'avais besoin d'un club qui me donne cet amour, et là je l'ai ressenti avec David Friio, le coach, avec Laurent (Prud’homme), le président... Je suis vraiment très heureux », a confié Saïd Benrahma, impatient de prouver sa reconnaissance sur le terrain. Suspendu face à l'Olympique de Marseille dimanche, le néo-Lyonnais pourrait faire ses débuts face à Lille mercredi en Coupe de France.