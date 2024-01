L’OL libère Rémy Riou, qui signe au Paris FC

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après avoir disputé un bout du match face à Pontarlier ce week-end en Coupe de France, Rémi Riou a dit au revoir à l’Olympique Lyonnais, qu’il quitte donc une deuxième fois.

L’expérimenté gardien a été libéré des six derniers mois de son contrat, a fait savoir le club rhodanien, pour lui permettre de s’engager librement au Paris FC jusqu’en juin 2025. « L’Olympique Lyonnais tient à remercier chaleureusement Rémy pour ses 18 mois passés au club, marqués par son professionnalisme, son leadership et son implication permanente auprès du groupe professionnel et plus particulièrement d’Anthony Lopes ainsi que de l’ensemble des jeunes gardiens de l’OL », a souligné l’OL au moment d’officialiser ce départ.