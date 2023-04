L’OL, le PSG et la LFP… Les Lyonnais taclent à tout-va !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Remontés après la défaite en demi-finale de la Coupe de France à Nantes (1-0) mercredi, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont manifesté leur colère à travers un communiqué. Un texte dans lequel le Paris Saint-Germain et la Ligue de Football Professionnel ne sont pas épargnés.

Comme on pouvait s’y attendre, l’élimination à la Beaujoire ne passe pas auprès des supporters de l’Olympique Lyonnais. Déjà agacés par le parcours décevant en Ligue 1 et par la gestion du club, les fans rhodaniens vivent d’autant plus mal la défaite à Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Les Bad Gones et le Kop Virage Nord ont donc décidé d’agir en appelant au boycott de la rencontre face à Rennes dimanche au Groupama Stadium.

Communiqué des Bad Gones !



"Dimanche contre Rennes, ce sera sans nous. […] nous invitons tout le monde à rester en famille ou entre amis autour d'un bon Gigot plutôt que d'assister à la représentation du jour de l'OL Circus." pic.twitter.com/Gn8lDaeqb9 — Inside Gones (@InsideGones) April 7, 2023

« Malgré le soutien populaire, malgré les déclarations d’avant-match, malgré l’opportunité d’adoucir la note d’une saison ratée et de remporter un trophée après 11 ans de disette, notre équipe n’a pas été à la hauteur de l’événement… une fois de plus, ont écrit les deux groupes de supporters. Car si la défaite, si douloureuse soit-elle, fait partie du jeu, la purge collective que nous a infligée une équipe sans âme et sans valeurs ne mérite que du mépris. »

Le PSG prend un tacle gratuit

« Nos starlettes si brillantes face à un PSG démobilisé (et ce devant les caméras du monde entier) n'ont pas tenu le choc face à une véritable équipe, avec des efforts, une solidarité et une motivation trop rarement aperçus chez nous ces derniers mois, ajoute le communiqué. Qu'à cela ne tienne, les sempiternelles déclaration d'après-match sont toujours les mêmes, sans remise en question notoire, que ce soit sur le terrain, le banc ou dans les bureaux. »

« La LFP se fout des gens qui vont au stade »

« (...) Dimanche contre Rennes, ce sera sans nous, ont annoncé les deux associations, avant de s’adresser à la Ligue. Déjà, programmer un match à 13h le dimanche de Pâques après celui du 1er janvier nous montre à quel point la LFP se fout des gens qui vont au stade, et vu que notre équipe et ses prestations indigentes se fout de ses supporters, nous invitons tout le monde à rester en famille ou entre amis autour d'un bon gigot plutôt que d'assister à la représentation du jour de l'OL Circus. » Le seul point positif pour les hommes de Laurent Blanc, c’est que l’ambiance sera peut-être moins hostile que prévu.