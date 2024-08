L'OL jure de ne pas virer tous les joueurs lyonnais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis que John Textor a succédé à Jean-Michel Aulas au poste de propriétaire de l'OL, le mercato est devenu intensif. Au point que certains se demandent si l'esprit lyonnais va réellement rester au club.

Un an après les départs de Lukeba, Barcola, Aouar et Gusto, l'Olympique Lyonnais devrait voir partir Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Rayan Cherki et Mohamed El Arouch, quatre joueurs formés à l'académie que dirigeait il y a encore dix mois Pierre Sage. Autrement dit, le fameux ADN lyonnais, souvent vantée par l'ancien propriétaire de l'OL, s'en va en petits morceaux. Et c'est peu dire que ces joueurs permettent à remplir les caisses du club de John Textor, lequel se sait attendu par la DNCG et doit impérativement concrétiser plusieurs départs d'ici à la fin du marché des transferts.

Pour l'instant, dans l'euphorie du mercato, les supporters ne disent rien et espèrent surtout que des renforts viendront s'ajouter à l'effectif de Pierre Sage avant le 31 août. Adieu le Gang des Lyonnais, l'OL va devenir un club comme les autres, même si David Friio se défend de vouloir s'attaquer à cette caractéristique qui a fait les grandes heures de l'Olympique Lyonnais.

L'OL ne va pas tourner le dos à ses habitudes

S'exprimant dans Le Progrès, le directeur sportif de l'OL estime que rien n'a changé dans la manière dont le mercato de Lyon est envisagé. « Cet ADN OL, on le poursuit aussi. Il y a la suite. La formation est une force à l’OL. Et on a dans ce groupe des 2005 ou plus jeunes, qui sont a minima remplaçants. Comme Fofana, Sarr, Kumbedi, Molebe. L’ADN est là. Ces jeunes seront partie prenante de l’effectif, surtout en jouant jeudi-dimanche », précise David Friio, qui admet que les joueurs qui doivent partir ont déjà apporté beaucoup à l'Olympique Lyonnais à l'image de Maxence Caqueret et Rayan Cherki. Il est vrai qu'avec un centre de formation considéré comme l'un des meilleurs d'Europe, l'OL aurait tort de tourner le dos à son académie et à juste miser sur le trading au mercato même si en 2024 cela semble être devenu un peu plus le cas.