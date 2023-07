L'OL jouera son avenir face à la DNCG mardi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Recalé par la DNCG, qui lui impose un contrôle de sa masse salariale et donc de son mercato, l'Olympique Lyonnais a fait appel et passera mardi devant le gendarme financier du football. L'OL espère pouvoir avoir les mains libres.

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion ayant décidé d'astreindre Lyon à « un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations », les dirigeants rhodaniens ont décidé de faire appel. Santiago Cucci, le président exécutif nommé par John Textor, n'ayant eu aucun mal à justifier ce choix : « On va faire appel pour montrer le sérieux de notre projet et surtout apporter plus d’éléments demandés dans l’analyse de la DNCG. Notre dossier sera encore plus sérieux. On n’a rien à cacher et je suis ravi de travailler avec eux régulièrement afin d’instaurer une relation de confiance ». Cet appel sera étudié mardi comme l'annonce L'Equipe, et du côté de Lyon, on pense que la DNCG va cette fois valider le budget de l'Olympique Lyonnais. Pour cela, l'OL va fournir de nouveaux éléments à même de convaincre l'instance de libérer totalement l'Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. Que la réponse soit positive ou négative, Santiago Cucci devrait avoir la réponse ce mardi également.