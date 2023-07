L'OL attaque et fait appel de la brutale décision de la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a finalement décidé de contester la décision de la DNCG, prenant le risque d'une sanction plus brutale. L'OL pense avoir des arguments pour en finir avec le contrôle de son mercato.

Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l'Olympique Lyonnais, s'était donné quelques jours avant de prendre une décision, mais à quelques heures de la date limite pour faire appel, le patron de l'OL a confirmé que son club a fait appel de la décision de la DNCG de mettre sous contrôle les dépenses du club rhodanien sur le marché des transferts et étant cette fois un peu moins véhément que lors de sa prise de fonction.

Santiago Cucci annonce que l'Olympique Lyonnais va faire appel de la récente décision de la DNCG. pic.twitter.com/imgJM7cTb6 — Olympique Lyonnais (@OL) July 12, 2023

« J’ai beaucoup de respect pour c que fait la DNCG car elle assure l’équité sportive et financière, donc son travail est nécessaire pour le bon fonctionnement du championnat et des clubs. Nous, on avait quand même de très bons arguments, on avait des revenus et on veut construite une équipe compétitive. Dans une première analyse, ils ont estimé que l'on devait revoir notre copie. Ce n’est pas grave, on est humble et on va apporter plus de précisions à notre première copie. On va faire appel pour montrer le sérieux de notre projet et surtout apporter plus d’éléments demandés dans l’analyse de la DNCG. Notre dossier sera encore plus sérieux. On n’a rien à cacher et je suis ravi de travailler avec eux régulièrement afin d’instaurer une relation de confiance », a précisé, sur le site de l'Olympique Lyonnais, Santiago Cucci.