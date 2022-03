L'OL gagne un bonus de 16,5 millions d'euros au mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va devoir se préparer à une saison sans Ligue des champions, mais les finances du club rhodanien vont avoir droit à un premier bonus qui arrivera au tout début du mercato. Et ce ne sera pas le dernier cadeau fait par la Ligue 1.

Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune ont parfois eu des mots peu tendres l’un à l’encontre de l’autre lorsque l’actuel président de la LFP était aux commandes de l’Olympique de Marseille. Mais cette vieille histoire est oubliée, et le patron de l’Olympique Lyonnais peut cette fois remercier celui qui a repris les commandes de la Ligue de Football Professionnel au pire moment, juste avant le terrible fiasco Mediapro et en pleine crise du covid. Car c’est une évidence, le deal que va signer Vincent Labrune avec le fonds d’investissement CVC, lequel va racheter une partie du capital de la filiale commerciale que va lancer la LFP, est plutôt honnête compte tenu des conditions économiques actuelles. Au total, les clubs de Ligue 1, et les clubs de Ligue 2 qui monteront dans l’élite empocheront au total 1,130 milliard d’euros, une somme qui sera versée en trois fois (2022,2023,2024). Et si le Paris Saint-Germain va rafler une grosse part du gâteau (200 millions d’euros), l’Olympique Lyonnais ne sera pas à plaindre.

50 millions d'euros en 2024, Lyon a de l'oxygène

En effet, l’OL a obtenu, tout comme l’OM, d’être juste derrière le PSG et devant des équipes comme Nice, Rennes, Monaco ou Lille alors qu’à la base Lyon et Marseille étaient dans ce groupe des européens. Après des négociations pointues, l’Olympique Lyonnais aura droit à un total de 90 millions d’euros, dont le premier versement aura lieu début juillet prochain et atteindra 16,5 millions d’euros. Cette somme sera la même pour la totalité des clubs de Ligue 1, ce ne sera qu’à l’été 2023 et 2024 que le club de Jean-Michel Aulas pourra faire la différence. Dans un an, l’Olympique Lyonnais touchera en effet 23,5 millions d’euros et l’année suivante ce sera le solde de ce deal qui arrivera dans les caisses d’OL Groupe, à savoir 50 millions d’euros. De quoi avoir de belles perspectives pour investir lors des prochains marchés des transferts, même sans Ligue des champions au menu.