L’OL fuit Malacia, Aulas craignait une descente de police

Par Eric Bethsy

Parti pour boucler le transfert de Tyrell Malacia, l’Olympique Lyonnais a finalement reculé. Lors de la présentation de Corentin Tolisso, le club rhodanien a laissé entendre que l’entourage du latéral gauche avait des demandes inacceptables.

Si certains en doutaient encore, c’est confirmé, Tyrell Malacia ne rejoindra pas l’Olympique Lyonnais cet été. Le pensionnaire de Ligue 1 semblait proche d’un accord total pour le transfert du latéral gauche du Feyenoord Rotterdam. Mais différentes sources ont révélé que le Néerlandais avait finalement choisi Manchester United. Ce n’est pourtant pas la version donnée par Vincent Ponsot. Lors de la présentation de Corentin Tolisso, le directeur du football a accusé l’entourage du joueur.

Il y a des choses que l'OL ne fait pas

« Si on n'a pas les moyens de recruter, on ne peut pas faire venir des joueurs de ce niveau-là. C'est de manière générale, quel que soit leur amour, ou pas, pour l'OL. Donc ce n'est pas un sujet de moyens, a d’abord répondu le dirigeant. Mais par contre, je vais être très clair, l'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur. On a parfois des demandes, c'est comme ça dans le milieu du foot, eh bien on ne le fait pas parce qu'on ne mettra jamais l'institution en danger pour un joueur. Je pense que le président est content de pouvoir dormir sereinement le soir et de ne pas voir débarquer la police le matin. Moi non plus je n'ai pas envie de ça. »

🚨 Tyrell Malacia to Man Utd complicated by representation issue. Malacia was using Ali Dursun but not authorised on this so 22yo doing it with father. Deal currently on track but matter needs sorting + personal terms have to be agreed @TheAthleticUK #MUFC https://t.co/2yQc3vDiCe — David Ornstein (@David_Ornstein) July 1, 2022

Cet obstacle aurait-il un lien avec les difficultés de Manchester United pour finaliser le transfert ? « Je ne peux pas tout dire, mais le "truc" aurait dû être signé depuis mardi et il n'est toujours pas signé. Interrogez-vous, a lâché Vincent Ponsot. Mais nous, les demandes qu'on a sur les montants de commissions, de les payer... On ne fait pas. C'est vrai que ça fait parfois capoter les deals, en effet. Mais on veut encore chercher un latéral gauche et on en trouvera un bon, ne vous inquiétez pas. » Selon The Athletic, les Red Devils sont ralentis par l’entourage de Tyrell Malacia, dont l’agent Ali Dursun ne serait pas autorisé à le représenter. Le latéral gauche serait désormais épaulé par son père sur ce dossier épineux.