L’OL fausse la course au maintien, l’UNFP se fâche

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très actif durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a accueilli sept recrues. L’effectif de l’entraîneur Pierre Sage a ainsi été chamboulé. Une métamorphose « inacceptable » pour l’UNFP, le syndicat des joueurs professionnels français qui accuse le club rhodanien de fausser la Ligue 1.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que John Textor a respecté son engagement. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, bloqué par la DNCG l’été dernier, avait promis des recrues pour permettre à son équipe de s’éloigner de la zone rouge. Résultat, aucune formation en Europe n’a dépensé plus que le club rhodanien cet hiver. Le pensionnaire de Ligue 1 a en effet déboursé 56 millions d’euros pour accueillir sept recrues. Ces nouveaux venus ont logiquement changé la donne pour l’entraîneur Pierre Sage, qui dispose d’un effectif beaucoup mieux armé pour cette deuxième partie de saison.

Il serait étonnant que l’Olympique Lyonnais tremble jusqu’à la fin de l’exercice pour sa survie dans l’élite. Les renforts Gift Orban, Malick Fofana ou encore Orel Mangala ont notamment prouvé face à Lille (2-1) mercredi, en huitièmes de finale de la Coupe de France, qu’ils représentaient de solides renforts. Leur présence dans le groupe va également amener une plus grande concurrence et inciter certains joueurs à en faire davantage. Mais cette métamorphose ne plait pas à tout le monde.

L'accusation de l'UNFP

Du côté de l’UNFP, le syndicat des joueurs professionnels français, Philippe Piat dénonce une concurrence déloyale dans la course au maintien. « Ma position est claire, ce n'est pas normal, a critiqué le président du syndicat auprès de la chaîne L’Equipe. C'est inacceptable de pouvoir changer d'équipe en pleine saison. Le football est dans un no man's land juridique. A l'UNFP, nous sommes pour le respect de la durée des contrats, mais la réalité c'est le trading. Les clubs ne respectent pas la durée du contrat et espèrent engranger des bénéfices... souvent en vain. » Bien sûr, aucun règlement n'empêchait l'Olympique Lyonnais de se renforcer massivement en janvier.