L’OL et Lacazette, les pires cauchemars de Toulouse

Par Eric Bethsy

En déplacement à Toulouse ce vendredi soir, lors de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a toutes les raisons de se montrer confiant. En plus de sa bonne dynamique, le club rhodanien reste sur une longue invincibilité au Stadium. Et son attaquant Alexandre Lacazette a pris l’habitude de briller contre les Violets.

La zone rouge désormais éloignée, tous les feux sont au vert pour l’Olympique Lyonnais. L’équipe entraînée par Pierre Sage s’est rassurée ces dernières semaines et occupe sereinement la dixième place de Ligue 1 après 25 journées. Bien sûr, le maintien dans l’élite n’est pas encore totalement acquis. Mais les Gones, qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs en championnat, devraient atteindre leur objectif sans trop de difficultés.

L'OL comme chez lui à Toulouse

Cela passera peut-être par un nouveau succès à Toulouse, là où l’Olympique Lyonnais fait un peu comme chez lui depuis quelques années. En effet, le club rhodanien n’a jamais perdu lors de ses 15 derniers déplacements au Stadium. Lyon reste en effet sur 13 victoires et 2 matchs nuls dans la Ville Rose toutes compétitions confondues. Si la série devait se poursuivre ce vendredi soir, Toulouse égalerait sa pire disette contre un même adversaire. C’est dire à quel point l’Olympique Lyonnais ne réussit pas aux Violets, notamment à cause d’un certain Alexandre Lacazette.

Depuis le début de sa carrière, l’attaquant français a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matchs contre le Téfécé. Seule une équipe lui réussit davantage, à savoir Montpellier, adversaire contre lequel l’avant-centre a marqué 15 fois. On se souvient surtout de son triplé au match aller (3-0) le 10 décembre dernier, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Nul doute que les Toulousains n’ont pas oublié cette lourde défaite. Eux qui aimeraient également se donner un peu plus d’air en intégrant la première partie de tableau.