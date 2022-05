L'OL est détesté, et c'est une très bonne chose

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL a passé sa saison dans une inhabituelle indifférence, tant le club rhodanien n’a jamais été un candidat sérieux au podium.

Une saison terrible pour le club de Jean-Michel Aulas, qui manque une qualification européenne pour la deuxième fois en trois ans. Les déceptions sont donc grandes, que ce soit au niveau de l’entraineur et son rendu, des performances individuelles et même des nombreux incidents avec les supporters de l'OL. Dans ce lot d’éléments négatifs, Anthony Lopes est l’un des rares à avoir su tirer son épingle du jeu avec un niveau cohérent et qui démontre que son association avec Rémy Vercoutre porte ses fruits. Et s’il y a un joueur de l’OL qui ne laisse pas indifférent les supporters lyonnais mais aussi ceux des autres clubs, c’est bien Anthony Lopes. Dans L’Equipe, il a avoué que les ambiances sulfureuses lui donnaient la pêche, y compris quand l’accueil était houleux en déplacement.

Anthony Lopes adore apprendre de nouvelles insultes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Lopes officiel (@antholopes_officiel)

La haine envers l'OL, club qui semble parfois faire l'unanimité contre lui en dehors de sa région, est un facteur motivant pour le gardien lyonnais. « Est-ce qu'il y a un côté 'nous les Lyonnais, personne ne nous aime' ? Peut-être. On peut le voir à chaque match à l'extérieur. Moi, je sais que si je sors de Lyon, il faut que j'aille à l'étranger (rires). Cela fait vingt-trois ans que je suis au club, j'ai été parqué au nord (virage nord), j'ai représenté mon club partout en France et en Europe, donc tout compte, sûrement, aux yeux des supporters adverses. Mais ceux qui me connaissent savent que ça me motive, sortir du vestiaire, me faire traiter de tous les noms, avec des insultes que je ne connaissais pas : parfois, même moi, je me dis 'ah ça c'est beau, quand même'. (Sourire.) Mais plus on me rentre dedans, meilleur je suis. Donc qu'ils continuent, ça me va », a livré le gardien portugais de l’OL, pour qui les nombreux quolibets qui lui sont destinés l’aident justement à rentrer dans son match et à démontrer qu’il est l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 sur les dernières années.