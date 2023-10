L'OL est arbitré comme « ‍un dernier de Ligue 1 ‍», ça change tout

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais étaient sous le choc de la défaite contre Clermont, mais certains ont tout de même contesté les décisions de l'arbitre du match, notamment sur l'ouverture du score.

Arbitre du match entre l'OL et Clermont, Willy Delajod ne s'est pas fait que des amis du côté du Groupama Stadium, plusieurs de ses choix étant sujet à caution. C'est surtout le cas après l'ouverture du score, Shamar Nicholson ayant fait un câlin au ballon avant de délivrer la passe décisive pour Cham, et cela même si la VAR n'a rien trouvé à y redire. D'autres décisions de l'arbitre ont mis en colère les joueurs et le staff de l'Olympique Lyonnais, lesquels estiment que tout allait à l'envers.

Et cette fois, aucun penalty n'est venu permettre à Alexandre Lacazette de ramener un peu d'espoir à son club. Pour une équipe qui a souvent été « accusée » de bénéficier de décisions favorables des arbitres français, le célèbre « penalty pour Lyon » étant encore dans toutes les mémoires, l'agacement est forcément profond. Dans le quotidien sportif, Anthony Clément rappelle combien le statut d'une équipe change parfois tout et notamment la manière d'être traitée.

La VAR a fait pleurer l'OL

S'il ne remet pas du tout en cause la probité de Willy Delajod ou de Jérôme Brisard et Yohann Rouinsard, les responsables de la VAR, le journaliste de L'Equipe appuie sur cette situation à géométrie variable, que vous soyez en haut ou en bas du classement : « Le match contre Clermont a rappelé à l’OL qu’on n’est pas arbitré de la même façon selon qu’on est premier ou dernier, et le VAR ne règle rien. »

A une semaine du déplacement de l'équipe lyonnaise à Marseille, dans un Vélodrome qui sera archi comble, la désignation de l'arbitre sera un sujet de conversation cette semaine, même si les prestations de l'officiel n'expliquent pas du tout les terribles performances de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Ce n'est pas la VAR qui a rendu cet OL-là si inquiétant et ses résultats aussi mauvais.