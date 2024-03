L'OL est à bloc sur ce nouveau défenseur anglais ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a les yeux rivés sur le championnat de Belgique, et c'est de la Jupiler Pro League que pourrait débarquer un défenseur l'été prochain.

Agé de 21 ans, Archie Brown fait parler de lui dans le championnat de Belgique où il évolue comme latéral gauche avec La Gantoise. Arrivé dans cette formation l'été dernier en provenance de Lausanne pour 4 millions d'euros, le joueur anglais, formé à Derby County, n'a pas mis longtemps pour taper dans l'oeil de nombreux superviseurs. Preuve qu'il est déjà devenu indispensable avec son club, Archie Brown a joué 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison, ce qui est colossal. Alors, selon la presse anglaise, il est clair que le jeune défenseur de La Gantoise risque de bouger très rapidement et probablement dès le prochain marché estival des transferts. The Standard révèle que plusieurs formations de Premier League s'intéressent à Brown, notamment Chelsea et West Ham. Mais pas seulement, car en France, on connaît la valeur de ce joueur en devenir, particulièrement à l'OL.

Archie Brown, la dernière tentation de l'OL

Le quotidien anglais précise qu'en Ligue 1 l'Olympique Lyonnais et Nice ont également un regard très attentif sur la situation du natif de Birmingham, dont la valeur pourrait atteindre 17 millions d'euros. On le sait, John Textor est capable de réaliser de belles opérations en Belgique, où le propriétaire de l'OL est par ailleurs aussi celui de Molenbeek. Il faut désormais savoir si Archie Brown est tenté de venir en Ligue 1, surtout si les portes de la Premier League s'ouvrent pour lui. Ancien coéquipier de Gift Orban, qu'il a côtoyé jusqu'à ce que ce dernier signe à l'OL, Brown pourra demander au nouvel attaquant de Lyon si rejoindre la Ligue 1 et le club rhodanien est une bonne idée. Un atout de plus dans le jeu du club de John Textor.