L’OL encore interdit de mercato cet hiver, l'énorme menace

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet été, John Textor a été bridé par la DNCG pour effectuer son premier mercato aux commandes de l’OL. L'Américain espère avoir les mains libres en janvier pour renforcer l’équipe, mais rien n’est certain.

Lors du mercato estival, John Textor n’a pas digéré la décision prise par la DNCG à l’encontre de l’Olympique Lyonnais, dont la masse salariale et les indemnités de transfert ont été scrupuleusement encadrées. Cela a fortement impacté le mercato de l’OL et finalement, John Textor n’a pas été en mesure de tenir ses promesses de retenir ses deux meilleurs espoirs, à savoir Castello Lukeba et Bradley Barcola, lesquels ont été vendus pour un total de 70 millions d’euros au RB Leipzig et au PSG.

De gros doutes sur John Textor...

Après la défaite face à Reims dimanche midi, John Textor a sorti le lance-flammes pour dézinguer une partie de ses joueurs et a fait une promesse aux supporters de l’OL : celle de renforcer de manière significative l’effectif lyonnais lors du mercato hivernal. Encore faudra-t-il avoir les mains libres et pour l’instant, John Textor n’a aucune garantie que la DNCG le laissera tranquille. Il y a même de quoi être prudent selon Edward Jay, spécialiste de l’Olympique Lyonnais sur RMC et qui estime que l’on ne peut plus avoir réellement confiance en John Textor.

« Pour l’instant on est dans le feu rouge du mois de juin-juillet. Il y a une clause de revoyure au mois de novembre comme avec tous les clubs au niveau de la DNCG. Tout le monde repasse devant le maître d’école des finances. John Textor estime qu’il a respecté la limite des dépenses de 25 millions d’euros lors du mercato, qu’il a respecté la limite de masse salariale et puis il a vendu pour 107 millions d’euros de joueurs. John Textor estime qu’il doit mériter un feu vert pour le mercato du mois de janvier de la part de la DNCG. Est-ce logique ? Ce n’est pas forcément mathématique car il y a beaucoup de clignotants qui ne sont pas clairs » s’interroge le correspondant permanent de RMC dans la région lyonnaise, avant de conclure.

« Il pense aussi que la vente de l’OL féminin va être vendu, ce qui va rapporter de l’argent et faire économiser 13 ME de charges annuelles au club. Le problème c’est qu’il envoie l’info qu’il veut vendre l’Arena… qui n’est même pas terminée et qui n’est donc pas encore un actif du club, cela surprend. Il y a beaucoup de supputations car la communication est délicate, on se perd un petit peu. En juin et juillet, je pensais que ça allait passer crème à la DNCG. L’été dernier, il avait promis de ne pas vendre Lukeba et Barcola… faut-il encore le croire ? » indique le journaliste, qui se veut très prudent avant le prochain mercato et qui attend avec impatience de connaître la décision qui sera prise en novembre de la part de la DNCG en ce qui concerne le mercato de l’OL.