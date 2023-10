L'OL en Ligue 2, la côte de Lyon s'effondre brutalement

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dernier de Ligue 1, et clairement en crise, l'Olympique Lyonnais ne peut plus sérieusement parler de podium ou même d'une place européenne. Un petit parfum de catastrophe commence à planer du côté du Groupama Stadium.

La réalité sportive est terrible pour l’OL et ses supporters, depuis le début de la phase de préparation, le club entraîné par Laurent Blanc, puis par Fabio Grosso, n’a pas encore gagné le moindre match. Pire encore, et c’est un record d’Europe, jamais Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n’ont mené au score en Championnat de Ligue 1 cette saison. Et si dimanche à Reims, l’Olympique Lyonnais a plutôt bien commencé son match, la suite a mal tourné, les Champenois finissant par trouver la faille dans une formation qui partaient en morceaux et a fini par craquer en deux occasions.

Bilan de l'OL après 7J :

- seule équipe d'une Ligue du top 5 européen à n'avoir jamais mené

- 1e équipe à avoir changé de coach en L1

- possède la pire attaque et la pire défense de L1 à cet instant

- dernier de L1

Comment ne pas envisager que le pire est peut-être à venir ? — Tidiany M'Bo (@tidianymbo) October 1, 2023

Résultat concret de cette nouvelle déroute, l’OL est 18e au classement et compte déjà 4 points de retard sur Lorient, barragiste et prochain adversaire de Lyon. L’idée d’une descente du club paraît folle, mais elle commence à trotter dans la tête de pas mal de monde. Ainsi, comme l’a dévoilé le site de paris en ligne Winamax, la côte pour une descente de l’OL en Ligue 2 en fin de saison est passée de 200 contre 1 avant le début de la saison de Ligue 1 à 10 contre 1 après la défaite à Reims. L’inquiétude est grande, et pour Tidiany M’Bo, journaliste et chroniqueur pour La Chaîne L’Equipe et Konbini Sports, l’Olympique Lyonnais a raison d’avoir peur.

L'OL, c'est La Haine et l'atterrissage va faire mal

Sur le plateau du WFC, le journaliste a dressé un terrible portrait de la situation actuelle de l’OL. « Dans la mesure où on a passé 20% du championnat, où on ne voit pas passer d’amélioration poindre à l’horizon, et qu’on a l’impression, que ce soit sur le terrain ou ce qu’il se passe avec l’équipe dirigeante, on n’a pas un message positif ou même d’optimisme qui est envoyé. Pour moi c’est du bon sens que d’envisager que Lyon va jouer le maintien. Il va falloir que ce club prouve qu’il peut sortir de cette dynamique-là. Cela ne date pas du début du championnat, car même pendant la préparation, on a vu énormément de signaux qui pouvaient inquiéter au niveau du jeu, mais aussi dans la communication. J’étais pour le départ de Laurent Blanc, mais il fallait aussi tenir compte de ses appels au secours. Ils en sont à onze matchs sans victoires si on intègre la préparation (…) Jusqu’ici tout va bien, mais j’ai peur pour l’atterrissage. Bordeaux, ASSE, Strasbourg, Nantes, il y a plein de clubs historiques qui sont descendus (…) Le propriétaire ne s’est pas entouré de personnes qui connaissent le contexte local, John Textor n’est pas là. Santiago Cucci, tu me mets une vitre sans tain avec 8 personnes dedans, je ne peux pas l’identifier. Il faut une personnalité qui incarne le club, là, il n’y a personne et cela rend très inquiet pour l’OL », a constaté Tidiany M'Bo, pas du tout optimiste pour le club de John Textor. Cela peut se comprendre.