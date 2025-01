L'OL en grand danger sur cette future star

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, l'avenir d'Enzo Molebe est très incertain. L'Olympique Lyonnais sait que son jeune attaquant est convoité, notamment par un club de Ligue 1.

A 17 ans, Enzo Molebe est l'un des grands espoirs de l'OL, et la situation contractuelle du jeune avant-centre, natif de Décines, suscite bien des intérêts et pas que dans la capitale des Gaules. Car en décidant de changer de représentant et de rejoindre l'écurie Gestifute, dirigée par le très puissant Jorge Mendes, Enzo Molebe a envoyé un signal très fort, ouvrant ainsi la porte à de nombreux clubs. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on prend tout cela au sérieux, le club de John Textor étant conscient du talent de la jeune pépite offensive et de sa possible valeur sur le marché des transferts dans quelques saisons. Depuis quelques jours, cela s'agite autour de Molebel et le site spécialisé Olympique et Lyonnais révèle qu'un club de Ligue 1 se fait de plus en plus pressant.

Nice vient encore chatouiller l'OL

On n’attend pas l’ouverture du Mercato pour annoncer des bonnes nouvelles 🔥



Il brille avec le maillot de l'OL comme avec celui de l’équipe de France depuis plusieurs années : à 16 ans, Enzo Molebe signe son premier contrat professionnel.



Ce club, c'est l'OGC Nice qui depuis plusieurs saisons vient régulièrement piocher des joueurs formés à l'Olympique Lyonnais, et c'est encore le cas pour l'attaquant de l'OL, qui a signé son premier contrat professionnel en juin 2024. Pour l'instant, les sollicitations niçoises sont restées sans effet, mais il est désormais clair que Lyon doit faire très attention dans le dossier Enzo Molebe. John Textor l'a clairement dit lors d'une récente conférence de presse, il veut bonifier les meilleurs jeunes de l'Olympique Lyonnais avant de les vendre au prix fort. Pour Pierre Sage, qui a lancé l'attaquant de 17 ans dans le grand bain en Ligue 1 et en Europa League, ce dossier est forcément gênant, l'idée étant de ne pas forcer sa titularisation tout en montrant au clan Molebe qu'il était déjà un joueur sur lequel l'OL compte énormément.