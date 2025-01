L'OL en Europa League, la FFF tombe dans le panneau

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Difficile de suivre la suite du programme dans les Coupes d'Europe, et cela a mis en erreur la FFF sur la suite du parcours de l'Olympique Lyonnais.

La formule de la nouvelle Ligue des Champions, et des autres Coupes d’Europe, a plutôt séduit dans sa première phase, avec plus de belles affiches, plus de suspense, beaucoup moins de matchs sans intérêt et un tableau ouvert. S’il faut le dire quand le succès est au rendez-vous, il convient aussi de souligner quand la clarté manque. C’est le cas avec les tirages au sort qui ont eu lieu ce vendredi, puisque les barrages ont été dévoilés, mais pas les adversaires en 1/8e de finale, qui seront déterminés à l’issue d’un autre tirage au sort. Dommage, un tirage au sort façon tableau de tennis aurait permis d’y voir clair plutôt que de se dire que le vainqueur de tel match rencontrera telle ou telle équipe.

L'OL a toujours 4 adversaires possibles

L'OL affrontera le vainqueur d'Union-Ajax ou de PAOK-Steaua en 8e de finale de la Ligue Europa #UEL https://t.co/hH9jYQtNkQ pic.twitter.com/jWZlvCqGYo — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 31, 2025

Une situation tellement confuse que même la FFF, qui relatait ces tirages au sort, s’est trompée dans son annonce. En effet, le site de la 3F a fait savoir que l’OL affronterait Saint-Gilles ou l’Ajax Amsterdam, oubliant que cela pouvait aussi être le Steaua Bucarest ou le PAOK Salonique. « Les Rhodaniens, derniers représentants tricolores dans cette compétition dont l'OGC Nice (35e) a été éliminé, voulaient en effet connaître le nom de leur adversaire potentiel lors des 8es de finale. Il s'agira soit des Belges de l'Union Saint-Gilloise (classée 21e) soit des Néerlandais de l'Ajax Amsterdam (12e) qui seront opposés les jeudis 13 et 20 février prochain », a annoncé la Fédération Française de Football.

A moins d’avoir des informations exclusives sur un tirage au sort qui aura lieu en février, cette annonce est prématurée et démontre que, même dans les instances, cette complexité de la phase finale a perdu quelques suiveurs en route.